BEAU-BASSIN : Un individu recherché pour kidnapping allégué

Yash Hemraj, 21 ans, un habitant de Beau-Bassin soupçonné d’avoir kidnappé et séquestré une femme de 24 ans, habitant la même localité, est activement recherché par la police. L’ami du jeune homme, Hans Heeroo, présumé complice dans cette affaire et qui n’avait pas hésité à s’afficher sur Facebook avec des liasses de grosses coupures, a été arrêté mardi par la brigade criminelle de Beau-Bassin.

Lors d’une descente de police à Beau-Bassin chez Hans Heeroo lundi, à la rue Arrighi, armé d’un couteau, ce dernier avait lâché un rottweiller sur les policiers. Il avait approché un haut gradé et aurait incité son chien à le mordre. La mère de Hans et sa sœur en auraient fait de même. Et pendant que les policiers recherchaient du renfort, un autre constable est parvenu à libérer son collègue.

Hans Heeroo, qui était en liberté provisoire, a été arrêté mardi matin par la CID de Beau-Bassin avec le soutien de la Robbery Squad, de l’ERS et de la Dog Section de la police. Le suspect a comparu devant le tribunal de Rose-Hill le même jour sous deux charges provisoires de “kidnapping” et “assaulting police officer causing effusion of blood”. Il a été reconduit au Moka Detention Centre.