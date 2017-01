BEAU-BASSIN/ROSE-HILL - CONSEIL MUNICIPAL HIER : Walk-out des conseillers du PMSD

La première séance de l’année du Conseil municipal de Beau-Bassin/Rose-Hill a été marquée hier par un walk-out des sept conseillers bleus, agacés par la nouvelle constitution des comités pour cette année. En quittant la salle du conseil, ils ont soutenu qu’il n’y avait pas le quorum nécessaire pour que le conseil se poursuive, avec seulement 15 élus sur 24. Le maire de Beau-Bassin/Rose-Hill, Ken Fong, a toutefois fait comprendre que selon les règlements, le conseil est habilité à siéger s’il y a un quorum d’un tiers ou de la moitié.

Les échanges étaient vifs entre les conseillers bleus et le maire de Beau-Bassin/Rose-Hill, lorsque ce dernier faisait la lecture des nouvelles répartitions dans les différents comités de la mairie. Les élus bleus ont déploré qu’il n’y eût qu’un conseiller bleu pour chaque comité. Ils ont fait une contre-proposition, demandant qu’il y ait au moins deux conseillers PMSD par comité. Le maire leur a fait comprendre que « c’est ma prérogative » et qu’il a obtenu l’avis d’un conseiller légal avant de présenter cette liste. Le conseiller bleu Olivier Barbe a exprimé son désaccord, ajoutant que le maire « donnait l’impression d’une tendance dictatoriale ». Les conseillers du PMSD ont alors décidé de quitter la salle, en soutenant à voix haute que le conseil n’avait pas la majorité pour continuer à siéger en leur absence.

Pour sa part, Ken Fong a fait comprendre que plus d’un tiers des conseillers étaient présents et que selon les règlements le conseil était habilité à siéger. Le maire a précisé par la suite, après la tenue du Conseil, qu’il a même consulté le vice-président du PMSD Varen Andee avant d’effectuer ce remaniement et a dit « ne pas comprendre » les agissements des conseillers bleus.

« J’ai jusqu’à l’heure le soutient indéfectible des membres du MSM et du ML. Nous déplorons l’attitude de l’opposition. S’ils ont envie de contester ils en ont le droit », a-t-il soutenu.

Le conseil de Beau-Bassin/Rose-Hill est composé de sept conseillers du PMSD contre huit du ML et neuf du MSM. L’opposition à la mairie de Beau-Bassin/Rose-Hill représente environ un tiers du conseil municipal. Les sept conseillers bleus sont Olivier Barbe, Wendy Delord, Gilwyn L’assiette, Ivan Gael Mooken, Zaed Nanhuck, Jenny Chandoo et Neena Rughoonauth.