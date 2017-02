À BEAU-BOIS VENDREDI : Pravind Jugnauth "Mo le koz tigit, me realiz boukou"

Le néo-Premier ministre, Pravind Jugnauth, a effectué sa première fonction officielle dans sa circonscription, précisément à Beau-Bois, vendredi. Il procédait au dévoilement de la plaque inaugurale de la Résidence Saphir, où 46 familles bénéficiaires emménageront bientôt chacune dans leur maison de 50 mètres carrés. S'adressant à l'assistance — sous le regard des ministres et députés de la circonscription Yogida Sawmynaden et Leela Devi Dookun-Luchoomun ainsi que du ministre des Terres et du Logement, Showkutally Soodhun —, le Premier ministre, qui fait encore face à des critiques et des contestations autour de sa nomination, a profité du contexte pour parler de son état d'esprit.

"Je ne vais pas me concentrer sur les palabres. Je suis serein, calme… Ena anvi koze, zape ? Kontigne ! Mo parkour li serye. Je veux me concentrer sur l'économie. Mo le koz tigit me realiz boukou", a-t-il déclaré. D'ailleurs, c'est en affichant la confiance et l'optimisme que Pravind Jugnauth, qui détient également le portefeuilles des Finances, a parlé d'une croissance en progression. Il a fait ressortir que des 382 mesures budgétaires annoncées l'an dernier, 184 ont été déjà complétés et 196 sont en voie de réalisation, dont le Metro Express, qualifié de "projet révolutionnaire."

Si la croissance économique était en berne il n'y a pas longtemps, soit sous le gouvernement travailliste, tel n'est plus le cas désormais, dit-il. "En 2013, elle avait régressé par 8,2%. Nous terminerons l'année financière avec une croissance de plus de 7%." Ajouté à cela, il a insisté sur la belle reprise dans le secteur de la construction. Tout en demandant aux bénéficiaires des maisons sociales de fournir eux aussi des efforts en assumant leurs responsabilités, le Premier ministre a rappelé que le gouvernement a décidé de revoir les critères d'éligibilité pour bénéficier d'une maison sociale.

En deux ans, a-t-il fait ressortir, ce sont 1093 maisons qui ont été construites, et d'ici 2018, il y en aura 1983. Entre 2018 et 2019, le gouvernement compte construire 7 136 maisons au coût de Rs 7 milliards. Pravind Jugnauth n'a pas manqué de relever que "en dix ans, le gouvernement travailliste n'a construit que 2 532 maisons !" Et d'ajouter : "Kan nou pou fini nou manda, nou pou ena enn bilan pou lepep."



Manif de R&A : "Pas d'ingérence"

Le PM, qui répondait à la presse sur la décision de la mairie de Port-Louis d'interdire une manifestation de Rezistans ek Alternativ qui devait se tenir hier au Jardin de la Compagnie, pour contester le "deal papa-piti", s'est dissocié de l'initiative du conseil municipal et du maire Oumar Kholeegan. "C'est une décision qui a été prise par la municipalité de Port-Louis. Il n'y a pas eu ingérence de ma part", devait insister Pravind Jugnauth.

Pressé de questions sur la déclaration du maire sur les ondes d'une radio privée à l'effet qu'il ne serait pas d'accord avec la démarche de Rezistans ek Alternativ, Pravind Jugnauth a déclaré qu'il ne pouvait répondre à la place de celui-ci.