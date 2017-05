BEAU-VALLON : Frère et soeur attaquent une femme laboureurBEAU-VALLON : Frère et soeur attaquent une femme laboureur

La CID de Plaine-Magnien recherche activement deux habitants de la localité, frère et soeur, soupçonnés d’avoir commis hier soir un vol avec violence contre une femme laboureur à Beau-Vallon. Dans une déposition consignée à la police, la victime, 26 ans, a déclaré qu’elle se rendait dans une boutique à quelques mètres de sa maison quand elle a aperçu une dénommée Louloute. Cette dernière l’aurait alors bousculée et la jeune femme s’est retrouvée à terre. Profitant de la situation, la suspecte lui aurait donné des coups de poing au visage et au corps. Au même moment, le frère de Louloute est venu lui prêter main-forte et a arraché la chaîne en or et les deux bagues de la victime. Puis ils ont emporté Rs 3 000 se trouvant dans son jean avant de prendre la fuite. Le préjudice s’élève à Rs 15 500. La victime s’est rendue à la police pour dénoncer les suspects. Elle s’est ensuite rendue à l’hôpital de Mahébourg avant de regagner son domicile. La CID a pris le dossier en main.