BEAUTÉ - CRÈME HYDRATANTE : Secret d’une peau rayonnante

Alliés de choix pour une peau bien hydratée et rayonnante, l’utilisation de crèmes hydratantes est trop souvent banalisée. Un petit rituel beauté qui s’avère pourtant essentiel pour éviter que l’épiderme ne ternisse et devienne rugueux. Son action agit aussi comme protection contre les agressions extérieures.

La make-up artist Dominique Raya et l’esthéticienne Rikke Hou Adjodah vous donnent quelques conseils pour être bien dans sa peau, en tout temps et en tous lieux…

À la surface de l’épiderme existent des cellules mortes qui sont raccordées par un film hydroponique consistant d’eau (transpiration) et de gras (sébum). Cette couche très fine nous protège des attaques extérieures, comme le vent, le froid, l’humidité, la pollution, tout en maintenant le niveau d’hydratation de la peau et en prévenant une évaporation exagérée.

Contrairement aux idées reçues, l’hydratation ne consiste pas forcément à renforcer son apport en eau. L’objectif des crèmes dites “hydratantes” est de permettre à la peau d’en perdre le moins possible. Une peau est en bonne santé, propre et hydratée si elle est lisse, souple et lumineuse.



Rituel beauté en trois étapes

Pour une peau saine, Rikke Hou Adjodah, esthéticienne chez Raya Cosmétiques, préconise un rituel en trois étapes. Cela consiste à nettoyer, exfolier et hydrater la peau afin de prévenir de nombreux désagréments.



Nettoyage

“La pollution dans notre environnement et le maquillage agressent notre peau et la dégradent. La nettoyer avec un produit adapté est un geste à adopter au quotidien. Avant même de penser à l’hydratation, lavez-vous soigneusement le visage matin et soir avec des produits doux.”



Exfoliation

Pour nettoyer la peau en profondeur, les gommages visages sont indispensables, précise l’esthéticienne. “Les cellules du visage se renouvellent sans cesse. Il convient d’éliminer les peaux mortes qui s’accumulent à la surface.” Une quantité trop importante de cellules mortes entassées à sa surface rend la peau fade, sèche, dévitalisée. Les pores obstrués présentent beaucoup plus de risques d’une poussée d’acné.



Hydratation

L’hydratation est essentielle pour éviter que la peau ne s’abîme. “Les crèmes hydratantes pénètrent l’épiderme et assurent une protection à plusieurs niveaux.” Selon la qualité de votre peau, “il faut choisir la bonne crème hydratante, en fonction de ses besoins, qui varient évidemment en fonction de son type de peau : sèche, grasse ou mixte”. Il ne faut surtout pas utiliser la crème hydratante du corps pour le visage, car pour se protéger de ce produit non adapté, la peau aura tendance à produire un excès de sébum.



La guerre des boutons

En cas d’acné, l’esthéticienne préconise l’utilisation d’une crème hydratante contenant de l’acide glycolique. Cette affection cutanée inflammatoire se traite avec ce produit, qui est un dérivé de sucre et de fruits, raison pour laquelle il est aussi connu comme “acide de fruits”. Fort de sa petite taille moléculaire, il a la capacité de pénétrer l’épiderme pour booster l’activité cellulaire de la peau.



Le maquillage, selon Dominique Raya

Les spécialistes de beauté soulignent qu’une bonne hydratation du visage avant un maquillage est essentielle. Dominique Raya, make-up artist et créatrice de Raya Cosmétiques, souligne “qu’une peau non hydratée qui accueille un maquillage n’aura pas une tenue longue durée. Au bout de quelques heures, la peau commence à peler et à s’effriter, surtout au niveau du T du nez, et le coin des lèvres”.

Le maquillage aura tendance à changer de texture et perdre de sa luminosité très vite, même si vous utilisez un bon produit. Il est primordial de bien préparer sa peau et son teint afin que le maquillage, appliqué par la suite sur le visage, soit léger et harmonieux.



Les bons gestes

Pour contrer les effets de l’humidité présente à Maurice, Dominique Raya conseille de choisir une crème hydratante et matifiante à la fois. “La peau doit systématiquement être hydratée, même si on a l’impression qu’elle ne demande aucune action supplémentaire vu qu’elle à un effet brillant. Une crème matifiante donne un finish mat et permet de masquer les brillances.”

Il est recommandé d’utiliser une crème pour le visage SPF40, “car nous vivons dans une île tropicale et la peau n’a pas de protection contre les rayons du soleil”. Étant donné que la peau se renouvelle en soirée, le bon geste est de ne jamais oublier de se démaquiller et d’appliquer une crème hydratante de nuit. Pendant tout le temps du maquillage, la peau ne respire pas trop. L’activité des cellules a une action plus réparatrice le soir et la pénétration des actifs de la crème est maximale. Elle produit plus de collagène et d’acide hyaluronique, qui donnent à notre épiderme son côté élastique et ferme.