BEAUTÉ: Hans Telvave lance les Journées du Maquillage

Les Journées du Maquillage sont une initiative de Hans Telvave, professionnel du maquillage particulièrement connu pour son style naturel. Ces journées viseront, dit-il, à « transmettre un message fort sur la beauté, diverse et sans limites, à travers le maquillage ». Elles se tiendront les 10 et 11 février au quatrième étage du Voilà Hotel, à Bagatelle.

La première journée débutera par un défilé privé de maquillage Avant-garde présenté par des mannequins de Gold Models. Ces dernières seront coiffées par Steeves Ramiah, Id Artist L’Oréal Professionnel, et habillées par la styliste Davina Boudhun. « Les Journées du Maquillage nous rappellent que nous avons tous droit au bonheur et à l’amour peu importe notre couleur, notre milieu, notre poids ou notre orientation sexuelle, car la beauté n’a ni limites ni frontières. La beauté vient en toutes formes et il faut reconnaître cela », explique Hans Telvave, sacré maquilleur de l’année en 2015 lors des Backstage Awards. La deuxième journée sera ouverte gratuitement au public et comprendra des démonstrations, des conseils de maquillage personnalisés avec les produits L’Oréal Makeup Designer, Maybelline New York et Elite. Le public aura aussi l‘occasion de rencontrer des maquilleurs connus de Maurice. Pour assister à un des ateliers, il suffit de se rendre sur hanstelvave.com pour réserver sa place.