BEAUX-SONGES : La syndicaliste Jane Ragoo blessée dans un accident

L’état de santé de Jane Ragoo s’est amélioré depuis qu’elle a été victime d’un accident de la route, mardi soir. La représentante de la Confédération des Travailleurs du Secteur Privé revenait de Quatre-Bornes et se dirigeait vers Flic-en-Flac à bord de sa voiture, vers 20 h 30, pour rentrer chez elle. A Pierrefonds, une voiture conduite par Lovin D., un jeune de 21 ans employé dans une compagnie dans la région de Flic-en-Flac, a percuté de plein fouet son véhicule. La syndicaliste s’est retrouvée coincée dans sa voiture à cause de sa ceinture de sécurité, tandis que le véhicule de l’autre conducteur avait pris feu. « Le jeune conducteur avait quitté son véhicule à temps. Cela aurait être plus grave », témoigne un chauffeur de taxi. La syndicaliste et le jeune conducteur ont été transportés à l’hôpital de Candos. Jane Ragoo a reçu des coups à l’abdomen, alors que Lovin D. a eu le bras fracturé. Selon nos sources, le jeune homme aurait confié à un proche de la syndicaliste qu’il avait consommé de la bière et qu’il avait perdu le contrôle de son véhicule. « Nous suivons de très près l’évolution de l’enquête, car Jane a failli trouver la mort ce jour-là », a confié ce matin au Mauricien un proche de la porte-parole de la CTSP. Des experts du Forensic Laboratory Science et de la SOCO s’étaient rendus sur place hier matin pour prélever des indices.