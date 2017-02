UN BEL EXEMPLE DE FAIR-PLAY : Le maire MSM Santaram Sonoo acculé par ses conseillers

Le maire de Quatre-Bornes, Santaram Sonoo (MSM), a été contraint, mercredi dernier, en pleine séance de travail de son Conseil municipal, de permettre que le Mouvement patriotique (MP) d’Alan Ganoo puisse tenir son meeting de la Fête du Travail (1er mai) à la Place des Taxis, à La-Louise. En fait, le maire a été véritablement acculé par des conseillers municipaux, y compris de son camp, qui l’ont empêché de favoriser sa propre formation politique.

Suite à un arrangement entre eux, le MP a cédé la Place Edward VII, Rose-Hill, au MMM afin que le parti de Paul Bérenger puisse y tenir son meeting. Le parti de Ganoo aurait pu, lui, ne se retrouver nulle part où réunir ses partisans le jour de la Fête du Travail qui sera particulièrement animée cette année.

Effectivement, plusieurs conseillers de Quatre-Bornes, tous bords politiques confondus, ont eu à batailler dur contre leur maire, Santaram Sonoo, lors de la réunion du Conseil, mercredi dernier, afin que le MP puisse tenir son rassemblement dans la ville. Manifestement, le maire Sonoo voulait à tout prix favoriser son propre parti, le MSM, qui convoitait aussi la Ville des Fleurs.

Comme inscrit à l’ordre de la réunion du Conseil, le maire a d’abord annoncé que le MMM avait retiré sa demande d’occuper la Place Jules Koënig pour son meeting. En fait, le retrait de la demande d’autorisation du MMM faisait suite à un arrangement selon lequel le MP abandonnerait la Place Edward VII pour Quatre-Bornes.

Le parti d’Alan Ganoo avait, le 8 février dernier, déposé une demande en bonne et due forme auprès de la mairie quatre-bornaise pour l’utilisation de la Place des Taxis de La-Louise. Or, au lieu d’agréer, le maire Sonoo a déclaré que l’autorisation au MP était réservée « en attendant que le MSM loge aussi une demande ». Il en a résulté un long échange qu’a d’abord déclenché la conseillère PMSD Arline Koënig demandant pourquoi il fallait attendre la requête du MSM alors que le MP s’est déjà manifesté en premier. Le maire, consultant son Chief Executive Officer M. Seeparsad, a commencé à bafouiller. On a vu ensuite le conseiller Sam Sookun, appartenant pourtant au même groupement majoritaire que celui du maire, interpeller ce dernier en lui faisant remarquer que le principe jusqu’ici appliqué pour une autorisation municipale a été celui du First come, first serve.

Le maire a répondu que « le Mouvement patriotique a fait mention dans sa demande de l’organisation d’un rallye et il semblerait que ce rallye aurait un point de départ et un point d’arrivée, mais l’heure n’est pas précisée ». C’était sans compter sur la vigilance du conseiller Troylukho pour donner le coup de grâce au maire MSM. Document en mains, M. Troylukho a déclaré au maire qu’il était « mal guidé», car dans sa demande le MP a indiqué que son rassemblement débutera à 8h30 et prendra fin à 13h30. « Evitons la même situation qui avait donné lieu à une polémique à Vacoas-Phoenix (NDLR ; entre Parti travailliste et MSM) et donnons une fois pour toutes l’autorisation que sollicite le MP», a alors réclamé le conseiller Sookun.

La situation était intenable pour lui aussi. Le Chief Executive Officer, est intervenu pour informer le Conseil que la décision à prendre « relevait de la politique». Le maire Santaram Sonoo a dû alors lâcher prise et a agréé à la tenue du meeting du MP.

Ceux présents au Conseil ont eu le sentiment que le sens de l’équité peut des fois prévaloir, qu’importe les allégeances politiques !