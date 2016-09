BELGIQUE—ÉTUDE DE MARCHÉ: TEXTILE, LUNETTES ET BIJOUX: Potentiel d’exportation réel

L’étude de marché entreprise par Enterprise Mauritius en Belgique avec le concours d’ACX Consulting a démontré qu’il y a un potentiel d’exportation pour les produits d’habillement, les lunettes et les bijoux dans certains segments des marchés pour ces types de produits. Cependant, Enterprise Mauritius estime qu’il y a lieu de sensibiliser les importateurs belges car Maurice ne s’y est pas encore fait un nom en tant que pays fournisseur fiable.

Dans le cadre de cette étude de marché, trois produits spécifiques avaient été ciblés, à savoir les produits des industries de l’habillement, de la bijouterie et de la lunetterie. Les responsables d’Enterprise Mauritius et d’ACX Consulting ont eu des sessions de travail avec Creamoda, institut belge regroupant les fabricants de produits d’habillement, l’Antwerp World Diamond Centre, organisation réunissant les sociétés spécialisées dans le commerce de diamant, ainsi que des chambres de commerce. Les entretiens avec les opérateurs économiques et importateurs belges ont révélé que bien que Maurice soit connue comme une destination touristique, le pays est « relatively unknown as a sourcing destination », précise Enterprise Mauritius. De plus, les gros acheteurs pensent que Maurice pourrait ne pas être compétitive en termes de prix du fait de la distance qui la sépare du marché belge ainsi que de son coût de production.

Pour ce qui est des produits d’habillement, l’étude a démontré que la valeur des importations de la Belgique a atteint 3,7 milliards d’euros en 2015. Le marché pour ce produit se chiffrait à 9 milliards d’euros l’année dernière et il devrait continuer de croître à l’avenir. « There is a potential for Mauritian apparel manufacturers to compete in the middle to high end market given its focus on quality, design and sustainability. The price-quality ratio of apparel was found to be appealing, especially for pullovers and cardigans, shirts, polo shirts, trousers and swimwear. Lead time was found to be reasonable as well as the minimum order quantities », souligne Enterprise Mauritius.

Pour ce qui est du secteur de la bijouterie, les importations belges se sont élevées à 3,2 milliards d’euros et il est estimé que les ventes ont progressé entre 2 et 4 % l’année dernière. Selon les prévisions, ce taux de croissance serait maintenu cette année. Enterprise Mauritius est d’avis qu’il y a un potentiel d’exportation pour les produits du secteur de la bijouterie de Maurice, surtout dans le « middle end market ». Les exportateurs locaux devront toutefois faire montre d’innovation et démontrer qu’ils ont du métier en vue d’attirer l’attention des importateurs belges.

S’agissant de la fabrication de lunettes, il est estimé que les produits locaux offrent un rapport qualité-prix compétitif mais il a été constaté qu’en ce qui concerne les lunettes de protection les prix pratiqués par les fabricants locaux sont trop élevés par rapport à ceux des produits en provenance d’autres pays européens.

En vue de sensibiliser davantage les importateurs belges quant aux capacités de Maurice en tant que pays fournisseur, Enterprise Mauritius envisage d’organiser des missions de prospection chez nous pour ces acheteurs potentiels. Ces missions permettront à ces derniers de voir que Maurice adhère aux normes internationales et que les fabricants se préoccupent de la qualité de leurs produits. « À la longue, lorsqu’on aura bâti notre réputation, nous pourrons considérer l’organisation de missions de promotion commerciale en Belgique », ajoute Enterprise Mauritius.