BELL-VILLAGE: Un conteneur se renverse sur l’autoroute ce matin

La circulation a été sévèrement obstruée sur plus de deux kilomètres sur l'autoroute M1 en direction de Port-Louis par un conteneur qui s'est renversé sur l’autoroute ce matin. L’incident s’est produit aux alentours de 11 heures dans les parages du bâtiment de la centrale de St-Louis, à Bell-Village vis à vis de l'usine FAIL. Ce serait au moment où le camion négociait un virage que le conteneur a basculé. Selon nos recoupements d’informations, aucun blessé n’est à déplorer, l'incident s'étant produit alors que le camion porteur n'avait aucun véhicule à ses côtés.Une semi-remorque a dû être utilisée pour récupérer le conteneur et le mettre sur le camion porte-containeur. Cette opération a bloqué deux des trois voies de la chaussée, d'où le ralentissement important du traffic vers la capitale. À l’heure où nous mettions sous presse, un important dispositif de la police se trouvait toujours sur place afin de faciliter la circulation.

OLIVIA—ACCIDENT FATAL: Des suspects arrêtés pour avoir incendié la voiture impliquée

Quatre individus ont été appréhendés par la police de Bel-Air-Rivière-Sèche hier. Ils sont suspectés d’avoir mis le feu à la voiture d’un quadragénaire, le lundi 26 décembre, après que le véhicule de ce dernier eut percuté trois personnes, faisant un mort.

Une charge provisoire de « damaging property by band » a été logée contre Louis Rodney Thierry Charlette, un contracteur de 36 ans, Louis Montgomerry Wood Jean Noël Mulet, un jeune de 24 ans ayant déjà un casier judiciaire, Max James Aza, 29 ans, et Jean Phillipe Jordan Matombé, 19 ans. Tous sont des habitants d’Olivia. Selon les recoupements d’informations effectués par les services de police auprès de témoins, ces quatre individus auraient incendié la voiture accidentée, appartenant à un habitant de Bel-Air-Rivière-Sèche. Pour rappel, vers 15 h le lundi 26 décembre, le quadragénaire était au volant de son véhicule et circulait le long de la route principale d’Olivia lorsqu’il a perdu le contrôle de sa voiture. Dans la foulée, le véhicule a violemment percuté trois piétons. Grièvement blessés, ils avaient été conduits à l’hôpital de Flacq où l’un d’entre eux, Clément Ferdinand, 60 ans, avait rendu l’âme. Un alcootest avait été pratiqué sur le conducteur de la voiture et s’était avéré négatif. Il avait, dans un premier temps, été placé en détention avant de comparaître en cour sous la charge provisoire d’homicide involontaire. Une foule de près de 200 personnes s’était rassemblée sur le lieu de l’accident. Des individus avaient alors mis le feu à la voiture impliquée, nécessitant l’intervention des sapeurs-pompiers de Mahébourg et de plusieurs unités de la police. D’autres personnes sont toujours recherchées pour avoir incendié le véhicule.