BELL-VILLAGE - SIR ANEROOD JUGNAUTH : « L'expertise chinoise sollicitée pour la mise sur pied d'une National Cultural Troupe »

Le Premier ministre, sir Anerood Jugnauth, a été convié hier après-midi à une exposition de peintures et de calligraphies du peintre chinois de renom Du Benji au Centre culturel chinois, à Bell-Village. L'occasion aussi de marquer le 45e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et Maurice de même que le Nouvel An chinois. Le Premier ministre n'a pas manqué de saluer les « liens solides » qui existent entre nos deux pays, notamment dans le domaine culturel et économique, faisant état des nombreux échanges culturels entre Maurice et la Chine, et, dans un futur proche, une énième collaboration pour la mise sur pied d'une National Cultural Troupe, annoncée dans le programme gouvernemental 2015-2019 et dans le Budget 2016-2017.

Le Premier ministre a, lors de son allocution, rappelé l'accord de coopération culturel signé entre la Chine et Maurice en 1980 et les nombreux échanges culturels qui ont suivi, citant les performances des artistes chinois à l'occasion de la fête du Printemps à Maurice et les ségas et danses africaines, qui ont été bien reçus en Chine. Le Premier ministre a fait état du privilège pour Maurice d'accueillir cette exposition de peintures et de calligraphies de l'artiste chinois Du Benji, qui continue son World Harmony Tour après avoir exposé dans plusieurs grandes cités du monde, comme Los Angeles ou Londres. Le Premier ministre n’a pas tari d'éloges pour ce peintre de renommée mondiale, dont il a salué « le style vigoureux et vibrant », qui fait la part belle à la tradition chinoise. Mettant l'emphase sur les liens solides qui unissent nos deux pays, le Premier ministre a soutenu que, pour renforcer les liens artistiques et culturels, l'expertise chinoise sera sollicitée pour des ateliers de travail et des formations pour les Cultural Officers dans le domaine des arts dramatiques, la musique, la danse, les arts martiaux ou encore la cuisine chinoise. Il est aussi question d'une troupe culturelle mauricienne, comme annoncé dans le dernier budget et dans le programme gouvernemental, qui sera mise sur pied avec la collaboration de la Chine.

Au chapitre de l'industrie du film, sir Anerood Jugnauth a souligné l'évolution de ce secteur à Maurice, « avec un bon potentiel pour des développements futurs », ajoutant que la Chine et Maurice « partagent une vision commune » sur cette industrie. Le Premier ministre a souligné que, pour donner une nouvelle impulsion à ce secteur, plusieurs initiatives ont été entreprises pour faciliter la production de films à Maurice, notamment avec l'implantation d'un studio de cinéma dans le Sud.

Cette exposition a débuté avec la traditionnelle danse du dragon et, après les discours, le public a pu parcourir la salle d'exposition pour contempler les tableaux de Du Benji. Plusieurs personnalités étaient présentes, dont Lady Sarojini Jugnauth, le ministre de la Technologie et de l'Environnement Etienne Sinatambou, l'ambassadeur de la République de Chine à Maurice, Li Li, l'ambassadeur de Maurice en Chine André Lee et l'ancien chef juge Bernard Sik Yuen.