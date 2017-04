BELLE-MARE : Un suspect arrêté 20 min après une déposition pour vol

Ce jeune de 22 ans croyait qu’il n’allait pas se faire prendre en commettant un vol sur la plage publique de Belle Mare jeudi. Mais il aura fallu seulement 20 minutes à la police pour l’appréhender après que la victime ait consigné sa déposition. Cette dernière, une ressortissante allemande de 38 ans, venait de signaler aux policiers avoir constaté la disparition de son sac la veille alors qu’elle se trouvait sur la plage. À l’intérieur se trouvaient un cellulaire, une paire de lunettes solaires, des vêtements et une somme de Rs 1 000.

Une fois sa déposition enregistrée, jeudi à 12h30, l’information a été relayée à toutes les unités de police de Belle-Mare. Une équipe de la Divisional Crime Investigation Unit de Flacq, emmenée par le sergent Lutchmun, s’est alors rendue à la Cremation Road, dans la localité, où, à 12h50, un suspect a été interpellé. Interrogé, le jeune homme a avoué être l’auteur du vol. La police a ensuite perquisitionné sa maison, où le téléphone portable et les vêtements de la touriste ont été retrouvés. Le suspect a passé la nuit en détention. Il sera inculpé aujourd’hui sous une charge provisoire de vol devant le tribunal de Flacq.

PAMPLEMOUSSES : Vol de 300 poulets et 5 000 œufs

Un entrepreneur de 50 ans a rapporté jeudi à la police de Pamplemousses la disparition de 300 poulets, 5 000 œufs, 100 caisses, deux caméras CCTV, un appareil pour la Wi-fi et un téléviseur à Rivière-Citron. Le butin, estimé à Rs 300 000, n’est toutefois pas couvert par une assurance. La police est sur la piste de trois habitants de Bois-Marchand.

TRIOLET : Vol par effraction dans une boutique

Une femme de 31 ans, propriétaire d’une boutique à Gandhi Road, Triolet, a signalé un vol par effraction, survenu dans son commerce dans la nuit de mercredi à jeudi. Des cigarettes et une somme de Rs 55 000, qui se trouvait dans la caisse, ont disparu, portant le montant du préjudice à Rs 63 000.

GRAND-GAUBE : Un vendeur attaqué lors d’une livraison

Un salesman de 37 ans effectuait une livraison hier dans une boutique de Grand-Gaube lorsqu’un inconnu l’a immobilisé avant de lui porter des coups à la tête. Les deux complices du malfrat l’ont rejoint et ont emporté la recette de la journée, soit Rs 4 000, qui se trouvait dans la poche de la victime. Blessé, le vendeur s’est rendu à la Mediclinic de Goodlands.

BEAU-BASSIN : Arrêté avec de la drogue dans les toilettes d’un supermarché

Des policiers du poste de Beau-Bassin ont arrêté un jeune homme de 22 ans dans les toilettes d’un supermarché de la localité. Le suspect était en possession d’une seringue et d’une certaine quantité de liquide soupçonné d’être de l’héroïne. Il a été arrêté et placé en détention.

PLAINE-MAGNIEN : Chute fatale pour un septuagénaire

Triste fin pour Cassam Ayoob Furreah, 78 ans, dont le corps inerte a été retrouvé hier à son domicile, à Plaine-Magnien. C’est son petit-fils de 18 ans qui l’a retrouvé portant des blessures à l’arrière de sa maison. Le jeune homme l’a transporté à l’hôpital Jawaharlal Nehru de Rose-Belle, où un médecin devait constater que la victime avait déjà rendu l’âme. Son corps a été transféré à la morgue de l’hôpital Victoria, Candos, où l’autopsie du Dr Sudesh Kumar Gungadin a attribué son décès à une fracture du cou. Ses funérailles ont eu lieu hier après-midi.

Entre-temps, la police et les éléments du Scene of Crime Office (SOCO) se sont rendus hier au domicile de la victime et ont interrogé les membres de sa famille. Selon la police, Cassam Ayoob Furreah aurait chuté du premier étage de sa maison. Cependant, les circonstances demeurent pour l’instant inconnues. Ses proches ont déclaré à la police qu’il souffrait de problèmes psychologiques. L’enquête se poursuit.