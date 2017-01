BELLE-ROSE/QUATRE-BORNES : Une situation qui s’annonce délicate pour le MSM

Il n’y a pas que le départ du PMSD du gouvernement et son basculement dans l’opposition qui compliquent les choses pour le MSM au No 18, Belle-Rose/Quatre-Bornes. Xavier Duval, qui règne déjà en maître dans cette circonscription depuis 2005 où il semble s’être définitivement installé après avoir tâté pas moins de quatre autres circonscriptions, parti dans l’autre camp, restent Roshi Bhadain, le ministre de la Bonne gouvernance, et le candidat battu, Koomaren Chetty. Or, ces deux personnalités sont considérées comme incertaines à long terme pour un ancrage durable du MSM dans cette circonscription depuis que Raj Gaya, qui y était la référence du parti, a migré vers le MMM depuis quelques années déjà. Koomaren Chetty entretient des relations difficiles avec son colistier Roshi Bhadain depuis les dernières élections. Le courant ne passait pas déjà entre eux durant la campagne électorale, mais le froid s’est accentué depuis.

Nommé à la tête de Business Parks of Mauritius Limited, en avril 2015 Koomaren Chetty a essayé tant bien que mal de mettre un peu d’ordre dans l’anarchie du stationnement à Ebène. Il a empêché, avec raison, qu’un promoteur immobilier n’étende son parking jusqu’à la reserved area qui borde la route, mais n’a visiblement pas réussi à mettre un frein aux vendeurs de nourriture qui se garent vis-à-vis de la Bramer House et juste devant un établissement hôtelier que fréquentent Mauriciens, touristes et personnel navigant de compagnies aériennes étrangères.

Or, en avril 2016, le ministre des Services financiers et de la Bonne gouvernance, Roshi Bhadain, annonçait une enquête sur la gestion de BPML de 2010 à cette date, ce qui implique la partie de la gestion assurée par son collègue de parti, Koomaren Chetty. Le froid déjà bien installé entre les deux hommes a vite fait de se transformer en glace. Et, dès lors, chacun est parti résolument de son côté, organisant des réunions séparées au nom du MSM, l’un à Sodnac et dans le vieux Quatre-Bornes et, l’autre, à La Source et à Ollier.

Une situation telle que l’affaire a été portée au Bureau politique du MSM pour un arbitrage du leader Pravind Jugnauth. C’était en octobre de l’année dernière. Mais les appels à la discipline du chef du Sun Trust n’ont pas eu les résultats escomptés. Koomaren Chetty disposant d’un outil médiatique, Samedi Plus, pour vendre ses idées en a profité pour planter des articles extrêmement critiques à l’endroit de Roshi Bhadain et même du Premier ministre accusé de “soutirer” le bouillant ministre des Services financiers, notamment dans l’affaire d’un projet avorté de Heritage City. A une autre réunion des instances du MSM, il fut subséquemment demandé à Koomaren Chetty de tempérer le ton de sa publication et de le mettre plutôt au service du parti et du gouvernement.

S’il a obtempéré, il n’a par contre que très peu goûté le projet de Gérard Sanspeur adopté par son ministre Pravind Jugnauth de réunir sous le même parasol — ou parapluie, c’est selon — Landscope-BPML, SLDC, SPDC, ce qui lui a valu d’être un peu diminué dans son rôle de grand patron de BPML et dans son champ d’initiatives et d’actions.

Le regard tourné vers les bleus

Il faut aussi dire qu’il est un de ceux qui prennent pour acquise l’arrivée imminente dans le giron gouvernemental du transfuge du MMM, passé au MP, avant de devenir “indépendant”, Kavi Ramano, le député du No 18, ce qui affaiblirait considérablement son influence, lui, candidat battu sans réel pouvoir de nuisance.

Avec le départ du PMSD du gouvernement, Koomaren Chetty — qui entretenait de très bonnes relations avec Sir Gaëtan Duval qui l’invitait souvent à sa table à Grand-Gaube quand ce n’est pas lui qui se rendait au restaurant Le Capitaine, un bon rendez-vous culinaire de Grand-Baie, que tient Koomaren Chetty — s’est rapproché de son fils Xavier qu’il a appris à mieux connaître depuis la dernière campagne.

Ce n’est pas un hasard si lors de sa rencontre post-démission avec la presse à la fin de l’année dernière, Xavier Duval mentionnait une possible “explosion” au MSM en ajoutant que certains seraient sur le départ. Au sein de la direction des bleus, on annonce d’ailleurs l’arrivée du candidat battu du MSM comme une certitude.

Quant à Roshi Bhadain, considérant que le dossier de l’ex-BAI est maintenant presque clos, après près de deux ans de dur labeur et d’une volée de critiques et encore plutôt amer de la tournure qu’a prise le projet Heritage City, il a vraiment envie de passer à autre chose. C’est ce qui se dit dans son entourage immédiat. Ses états d’âme sont connus du Premier ministre avec qui il a toujours maintenu un contact très étroit et ce dernier voudrait bien lui accorder une promotion lors du remaniement qui est actuellement en discussion tant au MSM qu’au sein de la direction du gouvernement où il y a aussi le Muvman Liberater dont l’appétit surprend considérablement son partenaire.

Un œil sur les

Finances

On parle d’une réunion qui s’est tenue à la résidence du Premier ministre à La-Caverne dans les premiers jours de 2017 et où il aurait été question de remaniement avec un scénario : Pravind Jugnauth occupant un nouveau ministère, celui de l’Intérieur, donc de la police, du Law and Order, en grande détresse, et du socioculturel, ce qui représenterait, selon les caciques oranges qui y sont favorables — ils ne seraient pas nombreux — un bon tremplin pour le top job, celui de Premier ministre où il avait été annoncé depuis septembre sans rien voir venir de concret depuis.

Pravind Jugnauth à l’Intérieur, Roshi Bhadain pourrait alors accéder à son ministère rêvé, celui des Finances, celui qu’avait occupé son oncle Vasant Bunwaree et qui lui est passé sous le nez selon les propres mots de SAJ après l’affaire de l’Euro-Loan de Vishnu Lutchmeenaraidoo en raison de la vive opposition de Pravind Jugnauth et de la majorité au MSM acquise à celui qui avait été présenté comme “l’homme du miracle économique”.

C’est cette éventualité qui fait jaser dans le camp du ministre. D’où les conversations selon lesquelles si ce ministère ne lui est pas accordé sur la base de la “méritocratie”, selon eux, il n’aurait d’autre choix que de prendre une décision radicale avant la rentrée parlementaire du 28 mars.

Si ce ministère ne vient pas, Roshi Bhadain dispose d’une arme qui a un potentiel de destruction massive pour le MSM, celle de provoquer une partielle au No 18. Koomaren Chetty parti, les Mahen Jhugroo autres forts en gueule peuvent toujours dire “bon débarras” pour la galerie, mais, avec Roshi Bhadain, c’est une tout autre paire de manches.

Lorsqu’on sait déjà que le Premier ministre n’envisage pas de démissionner en cas de cession de son siège à son fils pour éviter une partielle au No 7 et qu’il a même été demandé à Buisson Léopold de rester à son poste de député de l’OPR plutôt que de provoquer une partielle à brève échéance à Rodrigues, on peut comprendre que Roshi Bhadain croit plus que jamais que son heure est arrivée. Qui dit que la rentrée serait monotone?