BEN KENNEDY : Première monte, première victoire

La nouvelle cravache de Ramapatee Gujadhur a frappé d’entrée avec Super Glue. Une victoire de bout en bout qui a démontré que ce jockey possède un certain savoir-faire et qu’il devrait bien se tirer d’affaire au Champ de Mars.

Ben Kennedy a commencé à monter à cheval à l’âge de 15 ans. Il s’y est vite adapté et a commencé à ramener des victoires. Cependant, un problème de poids a vite surgi et il a dû se battre pour pouvoir rester en lice. On note aussi qu’il a été suspendu pour une période de 9 mois pour avoir pris des amphétamines dans le but de pouvoir monter à 53 kg. C’était en 2012 et cela fait partie du passé.

L’Australien, originaire de Perth, a été conquis par l’ambiance de la journée du Maiden et était aussi très heureux d’avoir sellé son première gagnant dès sa première monte.

«It is a big thrill to win on my first ride going around and I’ve got to say a big thank you to the Gujadhur stable for putting thier trust in me. Super Glue raced really well but he’s still doing a couple of things wrong which is good when looking towards the future but he got his own way in the front and he was too good for them out there. I knew I had a hand full of horse underneath me turning for home and I was very confident to the line. I’ve been around for nine years now and I’ve never ridden in such a great atmosphere.» a-t-il déclaré après avoir ramené Super Glue dans le box des vainqueurs.

L’entraîneur Ramapatee Gujadhur était tout aussi satisfait de la prestation de son nouveau jockey quand il a été interviewé par la télévision.

« Je suis très content de cette monte de Ben Kennedy car c’était sa première course au Champ de Mars. Je lui avais demandé de prendre la tête parce qu’il n’y avait pas vraiment de chevaux rapides dans la course. Ce que j’ai bien aimé avec lui c’est qu’il a pu obtenir un soft lead, il n’a jamais sorti le cheval de son pas mais comme il l’a dit, le cheval a couru un peu en désordre et il faudra qu’on revoie cela. Je suis très content de remporter une course le jour du Maiden. Je profite de l’occasion pour dire un grand merci à Michael Lee de Singapour parce que le Riding Master de là-bas le connaissait bien. On était en contact avec d’autres cavaliers plus chevronnés mais il nous a suggéré, à travers Michael, de prendre Ben Kennedy. C’est un jockey très calme et j’espère qu’il va continuer sur sa lancée.»