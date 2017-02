LE BESTIAIRE MAURICIEN : Shenaz l’exploratrice

Des singes chapardeurs, des “bébêtes-ciseaux” qui n’ont peur de rien, un gecko qui se prend pour un papillon, un “courtpas” bien trop rapide… Le bestiaire mauricien, paru en décembre 2016 aux éditions Atelier des Nomades est un album de contes inédits et contemporains écrit par Shenaz Patel et illustré par Emmanuelle Tchoukriel. La poésie des histoires et la délicatesse des aquarelles transportent le lecteur dans un fabuleux voyage au cœur de la faune mauricienne.

Au carrefour d’une activité journalistique et littéraire, Shenaz Patel aime à se définir comme une “exploratrice”. Elle est l’auteure de trois romans, publiés notamment aux Éditions de l’Olivier, de nouvelles en français et en créole, de pièces de théâtre, de traductions en créole (aussi bien d’albums de Tintin que du Godot de Beckett). Au rayon jeunesse, elle a fait paraître ces dernières années plusieurs albums et recueils de contes, dont La toile bleue, Dans mon soubik et Contes de l’île Maurice.

Emmanuelle Tchoukriel illustre des livres chez Albin Michel jeunesse (entre autres, la série des Inventaires illustrés). Le bestiaire mauricien est sa première collaboration avec l’Atelier des Nomades. Elle aime varier les graphismes et techniques; la nature est une source d’inspiration importante dans ses dessins.

L’Atelier des Nomades est une maison d’édition franco-mauricienne créée en 2010 par Corinne Fleury et Anthony Vallet. La maison a développé au fil des années un catalogue jeunesse avec une écriture visuelle forte. Chaque album est une passerelle pour que s’expriment la rencontre des cultures, le brassage d’idées et de création.

Le lancement du livre se fera à l’IFM, le samedi 18 février à 11h, en présence de l’auteur, de l’illustratrice et de l’éditrice, Corinne Fleury. Les lectures seront faites par Shenaz Patel, et Emmanuelle Tchoukriel illustrera en direct un des contes. La vente du livre est assurée par la Librairie Papyrus au prix de Rs 390.

Les planches originales de l’illustratrice Emmanuelle Tchoukriel seront exposées du 16 février au 1er mars à l’IFM.