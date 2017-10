BET365 — OPÉRATION DHOBI DE KLAS : Sept charges de Swindling contre Husein Abdool Rahim

Mohamad Husein Abdool Rahim, celui, qui est à la base de l’affidavit dans l’opération Dhobi de Klas avec des opérations de blanchiment de fonds à partir de BET365, fait face à sept accusations de Swindling dans un autre cas. En effet, ces accusations font l’objet d’un procès en Cour intermédiaire. Mais avec les derniers développements impliquant ce suspect, Mes Gavin Glover, Senior Counsel et Ashwin Luckeeram, se sont retirés en tant qu’avocats de la défense car ils se disent « professionally embarrassed ». De ce fait, l’audition du jour a été renvoyée au 9 en vue de permettre à l’accusé de retenir les services d’hommes de loi.

Les sept charges de Swindling portent sur une somme de Rs 790 000 et remontent à 2014, soit bien avant que l’ex-Attorney General, Ravi Yerrigadoo, ne lui remette une attestation en date du 10 mars 2017 en vue de recouvrer ses soi-disant gains à BET365.

Le Modus Operandi adopté par Husein Abdool Rahim est invariablement le même avec la création d’un compte Facebook avec de fausses identités, plus particulièrement en prenant le nom d’une femme, Neha Ramdim, habitant aux états-Unis, pour atteindre son objectif.