BHEENICK — RÉCLAMATIONS DE RS 50 M : L'État compte soumettre une liste de questions

Le procès en réclamation intenté par l'ancien gouverneur de la banque de Maurice Rundheersing Bheenick à l'État a été appelé devant le Master and Registrar de la cour. L’État a obtenu un renvoi en vue de loger une “Demand of Particulars” pour obtenir plus de précisions sur les demandes de Rundheersing Bheenick, qui réclame Rs 50 M à l'État pour « arrestation arbitraire » dans le cadre d'une enquête sur des documents saisis à son domicile. Il est représenté par l'avoué Me Hiren Jankee. L'affaire sera de nouveau appelée le 12 octobre.

Rappelons que suite à une déposition formelle consignée par le First Deputy Governor Yadranath Googoolye, la police avait arrêté Manou Bheenick à son domicile, à Moka. Il devait passer la nuit en cellule à l’Alcatraz Detention Centre mais avait été admis en garde à vue à l’hôpital Jeetoo pour des raisons de santé durant cette nuit. Une inculpation provisoire de Possession of Stolen Property avait été logée sur l’ancien gouverneur de la BoM par rapport aux documents confidentiels retrouvés chez lui de même que des artefacts de la banque. La police y avait aussi découvert une importante quantité de devises étrangères. L'affaire avait par la suite été rayée en Cour de District de Port-Louis

SAISIE DE PLANTS DE CANNABIS : Fareed Mulung condamné à 18 ans de prison

Fareed Mulung, un tailleur de pierre de Mare-d’Australia, était poursuivi devant les Assises pour possession de 2 189 plants de cannabis. Le juge Benjamin Marie-Joseph a rendu son verdict ce matin et l'accusé devra purger une peine de 18 ans de prison pour son délit sous la Dangerous Drug Act ainsi que s'acquitter d'une amende de Rs 50 000.

Fareed Mulung avait été arrêté en novembre 2015 après la découverte, par des enquêteurs de l’ADSU, de 2 189 plants de cannabis dans sa cour. Les plants étaient cultivés dans de petits pots et étaient dissimulés dans des fleurs. La valeur marchande de la drogue est estimée à Rs 6 M. Il était reproché à Fareed Mulung d’avoir cultivé ces plants en vue d'en faire un trafic.

Fareed Mulung avait indiqué à la cour qu’il n’avait pas les moyens de retenir les services d’un avocat. Le juge Benjamin Marie-Joseph avait alors assigné, in forma pauperis, l’avocat Mahen Saulick pour le défendre. La poursuite, elle, était représentée par Me Pravin Harrah. L’accusé avait plaidé non coupable et une quinzaine de témoins avaient été assignés lors de ce procès.

Avant de prononcer sa sentence, le juge Benjamin Marie-Joseph a fait état de la gravité du délit en raison de la quantité de plants saisis au domicile de Fareed Mulung. Le juge avait toutefois pris en compte le fait que l'accusé avait coopéré avec la police et n'avait pas de casier. Le juge lui a infligé une peine de 18 ans de prison pour ce délit de drogue et une amende de Rs 50 000. Les jours passés en détention seront déduits de sa sentence.

FREEZING ORDER SUR SON ARGENT : Dawood Rawat devra encore patienter

Après sa fille Adeela Rawat, qui attend toujours que la Cour suprême se prononce sur sa demande pour récupérer sa Mercedes, l’ancien patron du groupe BAI devra aussi patienter. Dawood Rawat avait fait une demande pour un Variation order du Freezing order sur ses biens. L’affaire a été appelée en chambre hier et en l’absence de l’avocat de la FIU, Dawood Rawat devra patienter jusqu’au 26 septembre.

Rappelons que suite à la chute de la BAI, l’Assets Recovery Unit du bureau du DPP avait obtenu un Restraining Order contre les comptes bancaires et les avoirs, actions ou propriétés immobilières de Dawood Rawat. 24 banques commerciales, soit quasiment toutes celles licensed par la Banque de Maurice, avaient été tenues de respecter l’injonction à l’effet que « the monies held in the accounts found at the financial institutions shall not be disposed of, or otherwise dealt with, by any person, except upon a judge’s order ». Outre ces banques, neuf non-bank deposit taking institutions, y compris la Mutual Aid, dix bureaux de change et six Foreign Exchange Dealers, dont BA Exchange Co Ltd, étaient citées nommément dans le Restraining Order contre les membres de la famille Rawat et le CEO de BAI Co (Mtius) Ltd.

Par ailleurs, après plusieurs tentatives, Adeela Rawat-Fiestritzer est toujours suspendue à la décision de la Financial Intelligence Unit alors que les deux parties auraient dû parvenir à un accord. Devant le refus de la FIU de prendre une décision, la plaignante avait demandé à la cour de trancher dans cette affaire.