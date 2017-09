BIEN-ÊTRE—CONSEILS DE NOTRE COACH MINCEUR : Éliminer naturellement ses excès

De temps en temps, donner un petit coup de fouet à son organisme n’est pas un luxe. Purifier son corps signifie le débarrasser des toxines ou éléments nocifs à la santé qui se sont accumulés au fil d’une alimentation inadéquate et de la respiration d’un air pollué.

Suivez le programme de notre coach minceur Katty Jaeck pour des recettes detox naturelles. Elle passe aussi en revue les propriétés insoupçonnées de certains aliments.



Du citron pour stimuler le foie

“Commencez votre journée en buvant un jus du citron frais mélangé avec de l’eau tiède”, conseille Katty Jaeck. Ces deux éléments sont de précieux atouts detox. De l’écorce à la pulpe, en passant par le jus, “le citron est un fruit bénéfique sous toutes ses facettes et se doit d’occuper une place importante dans votre alimentation et ne jamais manquer dans votre cuisine”.



Une tisane à la menthe

Selon la coach minceur, “la tisane à la menthe présente de nombreux bienfaits pour les intestins et la santé en général”. Elle se décline comme un excellent digestif, en plus de stimuler le foie. La tisane à la menthe aide vos intestins en régularisant vos fonctions digestives. C’est donc une infusion indiquée en cas d’infection de la bouche ou de mauvaise haleine ou encore pour le hoquet.



Du thym pour les intestins

La tisane au thym est idéale si vous avez des parasites intestinaux ou des infections intestinales. La coach minceur rappelle que c’est aussi un remède miracle traditionnellement utilisé pour le traitement des troubles respiratoires comme la toux et pour combattre la bronchite.



Ne poirotez pas pour les poires !

Les poires permettent un bon travail des intestins, notamment parce qu’elles renferment beaucoup de fibres, rappelle Katty Jaeck. Elles sont excellentes pour nettoyer les intestins naturellement et efficacement. De plus, elles calment la nervosité excessive, favorisent les fonctions glandulaires internes, normalisent la tension artérielle et dépurent le sang.



Savez-vous planter les choux ?

Manger des choux-fleurs agit comme un vrai draineur. Merci à ses fibres et à son potassium. “C’est une purge naturelle des intestins qui fonctionne vraiment très bien”, souligne Katty Jaeck. Une simple recherche sur Google démontre qu’une consommation fréquente de ce légume, qui fait partie de la famille des crucifères, pourrait prévenir certains cancers, comme ceux du poumon, des ovaires et des reins pour la femme.



Le brocoli élimine les toxines !

Le brocoli, qui est aussi de la famille des crucifères, est également un excellent complice pour une purge des intestins de manière naturelle. Il contient de nombreuses vitamines et des oligo-éléments. Pour profiter au maximum de ses bienfaits, il vaut mieux le manger cru.

Pour terminer, la coach minceur invite surtout “à boire beaucoup d’eau, entre 1,5 à 2 litres par jour, pour une meilleure élimination”.







Wrap detox

Le Wrap detox compte de plus en plus de fans à travers le monde. Il “permet de perdre parfois jusqu’à 5 cm sur la partie du corps désiré en un mois”, souligne notre intervenante. Tout votre corps – ou uniquement une partie – est enduit d’un produit à base de plantes, puis dans une pellicule de cellophane pour activer la sudation. Ce cosmétique, dont le principe actif ne dépasse pas l’épiderme, ne peut guère agir directement sur les cellules graisseuses, qui se situent dans les couches plus profondes de la peau. Toutefois, pendant le temps de l’enveloppement, la peau transpire et libère de l’eau chargée de toxines. Elle va alors se raffermir, donnant l’impression qu’elle est plus tendue et que la cellulite a diminué.





Idées préconçues sur le detox

Il fut un temps ou le detox était associé à un jeûne et à une consommation importante d’eau. Nous savons désormais que ces idées préconçues ne sont pas adaptées au besoin du corps.

- Se priver de nourriture. Cela affaiblit l’organisme et le pousse à stocker les graisses lors de la reprise d’une alimentation normale).

- Boire trop d’eau sur une longue période. Les reins sont sollicités de façon trop importante et ne jouent plus leur rôle de filtre. Résultat : l’organisme va alors éliminer trop facilement les vitamines.

Aujourd’hui, un detox adapté consiste plutôt à limiter l’installation des toxines au quotidien et à purifier l’organisme de façon ponctuelle.



Drainage lymphatique

Katty Jaeck, fondatrice de Jaeck Esthetique, sis à Trou aux Biches, propose aussi des cures de drainage lymphatique. La lymphe contient les globules blancs, qui sont chargés d’absorber les cellules mortes et toxines pour les éliminer. Le drainage lymphatique est une forme de massage destiné à donner un coup de fouet à un système lymphatique paresseux en stimulant les ganglions du cou, des aisselles, de l’aine, du creux des genoux et des bras.