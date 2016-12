Bienséance parlementaire

D’après Gordon, c’est une avancée ! La télé-démocratie rend désormais accessibles les séances parlementaires au quidam passionné par la chose. Si vous maîtrisez les subtilités shakespeariennes, les rouages de l’auguste assemblée ne vous sembleront plus abscons ou quasi occultes. Essentiellement réservés aux initiés !

Le Mauricien, d’un naturel enthousiaste, trouvera peut-être un nouveau divertissement pour suppléer foot et courses hippiques. Lesdites séances par moments s’avèrent sacrément animées et rythmées en boutades. Du rire sous cape au rire moustachu. Ceci écrit, l’épineux point du kreol dan Parlman perdure. Ce n’est pas au goût de tous. Problématique irrésolue.

La langue maternelle au Parlement serait une reconnaissance vouée à notre mauricianité, notre mauricianisme. Je comprends que cela fasse peur à ces politiciens dont le fonds de commerce repose sur un communalisme éhonté. Soyons francs ! Il n’y a rien de vulgaire ni de dévalorisant à s’exprimer en kreol. N’apprenons pas aux adultes de demain à renier le parler local. Un métissage culturel qui nous ressemble, nous rassemble. C’est aussi ce que nous sommes appelés à devenir : des Mauriciens avec une identité nationale forte.

Revenons aux honorables séances. L’idée du kreol langue vulgaire est un argument éculé ! Soyons clairs ! On peut être injurieux en anglais, irrespectueux en français. Il échoit aux membres de l’assemblée de cultiver la bienséance voulue, le respect des idées contradictoires. À eux de se garder de commentaires intempestifs. À près de 50 ans d’indépendance, peut-être serait-il temps de considérer d’autres échelles de valeurs et de bannir le communalisme : l’insulte suprême du politicien envers ses mandants. Qui aura suffisamment de testostérone pour soutenir une telle suggestion ?

Il serait dommage que la télé-démocratie finisse par prendre des allures de divertissement populaire. Genre joute oratoire, où c’est à qui aura le dernier mot d’une farce démocratique. Je note par ailleurs que nos ami(e)s devraient se concerter et dresser un glossaire de mots et locutions à ne pas utiliser (nous disposons d’experts honoraires en la matière). Ces messieurs-dames ont un vocabulaire incommensurable à ce sujet : gro fey, galop an dezord nene ouver, tom deor, al mars-marse, nat dan koud’van…

C’est une initiative louable de rendre les travaux accessibles au grand nombre. Il importe maintenant que le citoyen mauricien comprend ce qui se trame entre les travées. Ne surtout pas être spectateur passif, enn zako dan lamizik. Ki serti pas sa dan televizion si personn pa pe fouti konpran ?

Mais d’ici à ce que les choses évoluent sensément, beaucoup d’eau aura débordé sous et sur les ponts de nos rivières.