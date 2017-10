POUR BIENTÔT LA SAISON CYCLONIQUE… : Comment nous préparer ?

Nous avons tous pu constater l’ampleur des ravages apportés par les cyclones dans l’hémisphère nord en cette année 2017. Qu’en sera-t-il pour nous ? Il ne s’agit pas de jouer au prophète de malheur, mais qu’allons-nous retenir comme leçon de toute cette désolation que nos télévisions ont longuement démontrée ?

De plus, comment limiter les dégâts et réduire les risques de noyades qui peuvent s’annoncer dans la saison des pluies ?

Je roulais durant le week-end sur une des routes qui passe sous l’autoroute allant vers Port-Louis. Je constatais comment cette voie deviendrait infréquentable ne serait-ce que par les grosses averses. Il n’y avait rien pour retenir la terre rouge déjà exposée, avec la sècheresse qui s’installe. Il y a bien eu quelques efforts de planter de l’herbe, mais sans grand succès comme on peut le constater. De toute façon, il faut certainement une retenue beaucoup plus importante pour qu’une mare de boue ne vienne pas bloquer tout le trafic.

Saurons-nous prendre le temps de chercher, alors qu’il est encore temps, ce qu’il faut élaguer, ce qu’il faut consolider, ce que l’on peut déjà prévoir pour éviter le pire ?

Voudrons-nous nettoyer nos rivières de tous les détritus et plastiques dont elles regorgent et qui les rendront meurtrières?

Il n’est pas trop tôt pour s’y mettre que ce soit comme individus, comme citoyens et comme autorités responsables.

Les drames vécus ne doivent pas se répéter. Il n’appartient qu’à nous de nous y mettre sans tarder.