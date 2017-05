THE BIGGER PICTURE

Refondation politique,

mondialisation

et modèle sociétal

Dans l’actualité, l’élection d’Emmanuel Macron, en France, a remis à l’agenda la question du renouveau politique, du renouvellement/rajeunissement, de la perte de crédibilité et de la vacuité de partis politiques traditionnels. De nouvelles forces se dessinent – certaines en pointillé –, soulevant toute la question des offres politiques. Une offre politique doit s’inscrire dans un projet sociétal, d’où la nécessité de voir le « big and bigger picture », qui comprend la mondialisation. Pour avancer, il faut être à la fois, et avec une intelligence de situation, dans la perspective et la prospective.

Refonder la politique

Au niveau politique, le renouveau ou refondation ne se réduit pas à une question de rajeunissement, tout aussi importante, voire fondamentale, qu’elle puisse être. Méfions-nous du jeunisme et du « faisons table rase du passé » ; car il faut capitaliser sur l’expérience. Dans le débat sur le renouveau/refondation plusieurs points sont avancés, certains sous forme de propositions – le nombre de mandats, la carte éthique des politiques, la déclaration des avoirs, l’intégrité des élus, la parité hommes/femmes.

Le fondement de la République, dont la nouvelle, est le principe de l’égalité citoyenne ; ce qui implique qu’il faut en finir avec l’ethnicité structurant notre paysage politico-électoral. La proportionnelle est une nécessité pour que le corps de la démocratie représentative soit un reflet juste et équitable de la pluralité des courants et sensibilités traversant la société. La refondation politique, c’est aussi toute la problématique de la démocratie participative, soit la place et le rôle de la société civile, ainsi que l’accountability des élus avec obligation de résultat à tous les niveaux. Y est liée, la révocation-destitution. Sans oublier toute la question institutionnelle et le principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs et de la transparence couplée à l’accès à l’information (freedom of information). Le débat doit se poursuivre et nous devons avancer sur tous ces points.

Modèle sociétal et mondialisation

La crise politique s’inscrit dans celle plus large de la crise sociétale qui est une crise de civilisation dans l’entre-deux que nous vivons avec les questions brûlantes du modèle social – inégalités, précarité – et de l’impact du numérique dans les entreprises et sur le travail. De ce fait, il nous faut en permanence tenir compte du “bigger picture”. Car nous ne pouvons penser notre avenir hors de la mondialisation qui déjà travaille notre société et son développement dans de nombreux secteurs – financier, foncier, hôtellerie, industrie, éducation, numérique, pour ne mentionner que ceux-là. L’après-sucre a vu le développement du foncier-immobilier – les IRS/RES – avec une importante composante regroupée sous le label Smart Cities. Cette orientation soulève de nombreuses inquiétudes chez les Mauriciens des classes moyennes et la population en général – le coût des terrains, les dynamiques sur le littoral qui sont source d’un antagonisme entre le secteur hôtelier et la population pour des espaces balnéaires.

Dans le secteur touristique, le président de l’AHRIM rejoint d’autres pour plaider une ouverture afin de pouvoir bénéficier du savoir-faire et de l’expertise étrangers. Dans le débat sur la mondialisation, il convient de saluer l’initiative concrète de “Made in Moris” qui a pris un nouvel élan depuis quelque temps (et qui organise une conférence le 2 juin « Les excès de la mondialisation : quel alter système pour Maurice ? » avec Thomas Guénolé – politologue).

Il est clair que cette mondialisation soulève de nouvelles contradictions et comme nous sommes condamnés à l’ouverture, il faut en débattre pour veiller à ce qu’elle ne soit pas malheureuse, mais intelligente et bénéficiant au plus grand nombre. L’offre politique à la société mauricienne ne peut faire l’économie de réponses à la mondialisation et à l’ouverture.

Nous répondrons devant l’Histoire

Aujourd’hui, le nouveau modèle de développement économique s’inscrit dans une transition entre hier et demain avec comme enjeu la civilisation. Sur le plan mondial, les sociétés vivent cette transition à leur manière avec de nouvelles problématiques comme le réchauffement climatique et le numérique. Élever, élargir et approfondir le débat pour un dialogue constructif signifie qu’il faut se défaire des clichés, des stéréotypes, des préjugés et autres inepties et bêtises.

« Anou kone ki nou pe koze » quand il s’agit de trouver le concret des solutions au concret des problèmes. Il faut imaginer des initiatives/projets/chantiers responsables, fiables et viables avec obligation de résultat. Depuis plus de 25 ans, il y a des dynamiques mortifères qui travaillent notre société. Veillons aux choix dans la stratégie de développement pour ne pas entretenir et amplifier le terreau sur lequel se nourrissent des discours-alternatives qui peuvent prendre la forme d’un populisme/ethno-populisme dangereux.

Il n’y a aucune fatalité. Notre idéal à tous c’est de construire ensemble et de vivre ensemble pour un meilleur avenir pour tous les citoyens et les enfants de la république mauricienne. Ne ratons pas ce rendez-vous. Nous en répondrons tous devant l’histoire !