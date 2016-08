BIJORHCA PARIS 2016 : Participation de neuf opérateurs locaux

Neuf fabricants de bijoux participeront du 2 au 5 septembre, à l’initiative d’Enterprise Mauritius (EM), à la foire internationale dédiée à la bijouterie, Bijorhca Paris 2016, qui se tiendra à Porte de Versailles, à Paris. EM y lancera la collection Bijouterie-Joaillerie de Maurice 2017/18, le 3 septembre en présence d’Ashit Kumar Gungah, ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Protection des Consommateurs.

Le salon est une plateforme idéale pour non seulement accroître la visibilité des produits fabriqués à Maurice, mais aussi pour établir des contacts avec des acheteurs professionnels des secteurs de la mode, de la bijouterie de haute qualité et du segment de luxe. Le salon attire principalement des concepts-stores, des bureaux d’achats, des grossistes, des boutiques hors taxes ainsi que des Fashion Jewellery boutiques. Cette foire permettra aux participants mauriciens de mettre en valeur leurs créations, fidéliser leur clientèle et remplir leurs carnets de commandes.

En parallèle, des rencontres à hauts niveaux sont aussi prévues, telles des réunions d’affaires avec Didier Roux, PDG France Éclat, Alain Buyer, directeur général du Group Dalloz et Dr Emanuel Gilet, président de Luxury Made in France. Une visite à l’École de Boulle (section bijouterie) est aussi au programme. Le but est de resserrer davantage la collaboration France-Maurice dans le secteur de la bijouterie et de la joaillerie. Dans cette optique, EM avait sollicité du 29 mai au 29 juin dernier l’expertise de Bruno Viret, designer de France. Ce dernier a travaillé en étroite collaboration avec 14 fabricants de bijoux dans le but de renforcer leurs capacités dans la conception et la réalisation des collections de bijoux selon la demande du marché français.

À noter que le secteur de la bijouterie est le troisième pilier d’exportation du secteur manufacturier à Maurice. Au cours des cinq dernières années, les exportations de bijoux sont passées de Rs 3,24 milliards à Rs 5,52 milliards, représentant une croissance annuelle moyenne de 34 %. La France, elle, est l’un des plus gros importateurs des bijoux en Europe. Ses importations s’élèvent à USD 3,9 milliards, enregistrant une croissance en valeur de 21 % et en volume de 36 % pendant les quatre dernières années. En 2015, les exportations mauriciennes de bijoux vers la France s’élevaient à Rs 837 millions, représentant 15 % de notre marché d’exportation de bijoux.