BIJOUTERIE : Rs 3,7 Mds d'exportations l’année dernière

Les exportations de la bijouterie se sont élevées à Rs 3,7 milliards l’année dernière. C’est ce qu’a indiqué hier le ministre du Commerce et de l’Industrie, Ashit Gungah, à l’ouverture d’un séminaire sur le thème “Jewellery Sector For Tomorrow”, organisé par Enterprise Mauritius. Selon le ministre, le secteur de la bijouterie occupe désormais la troisième place, après le textile et les poissons traités, parmi les entreprises orientées vers l’exportation. On dénombre actuellement quelque 300 bijoutiers, qui emploient autour de 1 700 personnes.

Le ministre a fait mention des activités locales et internationales en vue de promouvoir ce secteur. L’année dernière, il avait dirigé une délégation mauricienne au salon Bijhorca, où pour la première fois avait été présentée la “Collection Bijouterie-Joaillerie de l’île Maurice 2017/2018”. Ashit Gungah se dit satisfait que le label “Made in Mauritius” soit aujourd’hui reconnu dans le secteur de la bijouterie.

« Les produits des entreprises à vocation d’exportations sont appréciés parmi des chaînes de magasins célèbres et des marques prestigieuses établies en Europe et aux États-Unis », souligne-t-il.