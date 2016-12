BILAN 2016: Mortelle année !

L'année 2016 aura connu son lot de drames, les uns plus terribles que les autres. À l’origine : des peines de coeur, des altercations familiales et des vols ayant mal tourné. Petit tour d'horizon des principaux faits divers qui auront défrayé la chronique.

CAMP-DE-MASQUE: Meurtres de Bibi Fatema Cassim et Yeshna Rughoobin

Le village de Camp-de-Masque a été secoué le 26 février par un double meurtre. Bibi Fatema Cassim, aussi connu sous le nom de Reshma, âgée de 50 ans, et sa petite-fille Yeshna Rughoobin, 14 ans, qui était en Form I à la Junior Secondary School, à Bel-Air, ont toutes deux été mortellement agressées à coups d’arme blanche à leur domicile. L'auteur a été rapidement identifié. Il s'agit de Tashvin Ausman, âgé de 14 ans et voisin de la victime, lequel avait tenté de se suicider après avoir commis son forfait. Thusal, le jeune frère de Yeshna, le seul rescapé, avait dû subir une intervention chirurgicale. Dans sa déposition, Tashvin Ausman avait déclaré aux enquêteurs qu’une histoire d’amour était à l'origine du drame. Le jour fatidique, il s’était en effet rendu au domicile des Rughoobin pour demander la main de Yeshma à sa grand-mère, Reshma Rughoohin. Le jeune homme avait dans les poches un cutter, un couteau et un ruban adhésif, qu’il avait omis de laisser chez lui en se rendant chez cette dernière. La grand-mère avait répondu au meurtrier qu’elle ne pouvait prendre de décisions car les parents de la mineure étaient à l’étranger. Suite à une altercation avec la grand-mère, les choses se sont envenimées et la dispute s’est terminée en bain de sang. Tashvin Ausman avait raconté aux enquêteurs qu’il avait pris, le jour du crime, un couteau et un cutter pour commettre son forfait. Les parents de Yeshna, qui s’étaient installés en Australie, étaient rentrés le lendemain des faits.

RÉSIDENCE PÈRE-LAVAL: Soopamah Pajaniandy bâillonnée et tuée

Soopamah Pajaniandy, 80 ans, est morte étouffée chez elle en avril dernier à Résidence Père-Laval, Quatre-Bornes. La victime, mère de cinq enfants, dont quatre filles, avait été retrouvée par sa nièce pieds et mains liés, ainsi que bâillonnée, sur le sol de sa salle à manger. Les deux chambres de sa maison étaient sens dessus dessous. À l’origine : un vol qui a mal tourné. La victime vivait seule.

Les empreintes retrouvées par les enquêteurs sur les lieux avaient permis de procéder à l’arrestation de quatre suspects : Yudishtil Keerodhur, 22 ans, Dhanish Dookee, 20 ans, Vitrerissen Sabaphattee et Alan Sevathien, le neveu de la victime. La police soupçonne ce dernier d'avoir préparé le coup. Alan Sevathien avait même assisté à l’enterrement de l’octogénaire. Il n’avait pas voulu participer au vol et à l’agression ce jour-là, avait-il confié aux enquêteurs, de peur que sa tante l’identifie. Il serait resté dans le 4x4 utilisé pour commettre le forfait. Les quatre hommes étaient fichés à la police pour des délits de vol. L’autopsie pratiquée avait révélé que le décès de l’octogénaire est « due to asphyxia by smothering ».

MORT DE DIDIER ARMEL: La victime avait le sexe sectionné

Le corps de Didier Armel, menuisier de 42 ans, a été retrouvé le 1er mai dans son atelier, à Petit-Verger, Saint-Pierre. Il était blessé à la tête et portait une blessure profonde au milieu du bassin. La victime avait eu par ailleurs le sexe sectionné.

Ancien footballeur de renom, il avait un penchant pour l’alcool. Séparé de son épouse, il vivait seul et était, la veille du drame, en compagnie de ses amis. Son cadavre a été découvert dimanche dans son atelier par un de ses proches. L’autopsie pratiquée avait révélé qu’il avait une fracture du crâne et des lacérations causées par une arme tranchante au niveau du bassin.

EAU-BOUILLIE: Drame conjugal

Mithusing Bumma, un chauffeur de camion de 34 ans, a poignardé sa femme Vidhi, née Chinabans, en mai dernier en plein cœur avant de brûler le corps dans un champ à Eau-Bouillie. Le présumé meurtrier avait, dans un premier temps, tenté de masquer son acte en rapportant la disparition de son épouse au poste de police de Saint-Pierre. Le 22 mai, un planteur de la région avait découvert un corps calciné au milieu des flammes et, à côté, un crâne, des ossements et un fémur portant encore des morceaux de chair.

MONT-ROCHES: Jacques Bathilde mortellement agressé chez lui

Jacques Bathilde, 61 ans, a été retrouvé mort le 25 août à son domicile, rue Epingle, Mont-Roches. C’est son frère Judex, vivant dans la maison d’à côté, qui avait fait la découverte macabre. La victime avait les pieds et les mains ligotés. De même il avait été bâillonné et se trouvait immobile sur un matelas placé sur le sol de sa chambre, au premier étage de la maison. La chambre à coucher, qui était à l’ex-chauffeur de l’ancien commissaire de police André Feillafé, était sens dessus dessous. Les proches de la victime devaient également constater que ses deux chiens, un rottweiller et un teckel, enfermés dans une niche, étaient étrangement silencieux lorsqu’ils étaient rentrés. Les malfaiteurs avaient en effet pris la peine de les endormir avant de passer à l’acte. Un coffre-fort, qui se trouvait dans la chambre de Jacques Bathilde, avait par ailleurs disparu. Selon un proche, ce dernier contenait environ Rs 300 000. Questionné, Danny Tamby avait dénoncé Donovan Boodhun comme étant le premier commanditaire de cette agression mortelle. Il avait également conduit les enquêteurs à l'endroit où se trouvait le coffre-fort, à Pointe-aux-Sables.

HÔTEL RIU: Une jeune Sud-africaine tuée par sa belle-mère

Mundolene Vosloo, une Sud-africaine de 17 ans, a succombé à fracture du crâne le 5 octobre dernier. Elle avait été giflée par sa belle-mère, Magdalena Vosloo, âgée de 39 ans, à l’hôtel RIU suite à une altercation.

Toute la famille était en vacances à Maurice. Le père de la victime n’avait pas apprécié la manière dont son épouse avait traité l’adolescente au bord de la piscine. La relation entre Mundolene Vosloo et Magdalena Vosloo n’était en effet pas au beau fixe. Une charge provisoire de meurtre a été retenue contre la belle-mère, qui sera poursuivie en Cour suprême sous une charge réduite, soit celle de coups et blessures sans intention de tuer.

RÉSIDENCE BARKLY: Anaïs étranglée par son petit ami

Anaïs Anna Lysa Jean, âgée de 18 ans, a été étranglée le 26 octobre dernier à son domicile, à Résidence Barkly, Beau-Bassin, par Jimmy Neerputh, son ex-petit ami de 21 ans. Ce dernier, qui était d’une jalousie maladive, soupçonnait en effet la jeune femme de fréquenter quelqu’un d’autre car elle aurait refusé de lui remettre le code de son portable. Le suspect a été arrêté le même jour et est passé aux aveux. Une autopsie a attribué le décès de la victime à une strangulation. C’est dans sa salle de bains, gisant inconsciente sur le sol, et la tête enfouie dans un seau d’eau, qu’Anaïs Anna Lysa Jean a été retrouvée par son frère, qui venait de rentrer chez lui, rue Colonel Maingard, à Résidence Barkly, après avoir pris part aux examens du CPE.

SAINT-PIERRE: Reena Rungloll tuée par son amant

Reena Rungloll, 34 ans, mère de famille de deux enfants, a été tuée le 31 octobre par son amant, âgé de 34 ans, Jimmy Amlesh Mahadeo. Interrogé, le suspect avait raconté aux enquêteurs qu’il avait demandé à sa maîtresse de quitter le toit conjugal pour venir habiter avec lui. Kavi, l’époux de Reena, avait signalé sa disparition à la police de Saint-Pierre trois jours auparavant. Le 4 novembre, les restes calcinés du corps de Reea Rungloll avaient finalement été retrouvés dans un champ de cannes, à Trianon. Le suspect avait nettoyé le terrain, creusé un trou de trois pieds de profondeur et y avait placé le corps avant de recouvrir le tout de pneus et d'y mettre le feu.