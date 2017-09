BILAN D’AOÛT 2017 : Progression plus lente du Semdex (+ 0,4 %)

L’indice du marché officiel, le Semdex, a progressé de 0,4 % le mois dernier, un taux nettement plus faible que celui enregistré en juillet 2017 (+ 2,9 %). C’est ce qu’indique le bilan mensuel des activités sur le marché officiel pour le mois écoulé. Bilan qui fait état de transactions de l’ordre de Rs 1,7 milliard, soit presque le double du niveau atteint en juillet dernier (Rs 885,1 millions).

En comptabilisant sa progression du mois d’août 2017, la hausse du Semdex depuis le début de l’année passe à 21,3 %. Quant à l’indice des dix valeurs les plus liquides du marché officiel, le SEM-10, il a fléchi de 0,9 % le mois dernier, ce qui porte à 22,5 % son taux d’augmentation sur les huit premiers mois de l’année. Pour ce qui est du chiffre d’affaires du marché, 52,7 % du montant enregistré (Rs 1,73 milliard) concernaient trois valeurs, à savoir le MCB Group, la société immobilière GRIT (ex-Mara Delta) et la Compagnie des Magasins Populaires Ltée (CMPL). Cette dernière s’est retrouvée dans la liste des valeurs les plus actives suite à la décision de rachat de la société par Winhold Ltd, une filiale à part entière du groupe IBL Ltd.

Grâce à GRIT, le marché officiel a également enregistré des investissements étrangers nets de Rs 182,6 millions en août 2017 par rapport à Rs 104,9 millions en juillet 2017. Les achats et ventes effectués par les investisseurs étrangers se sont élevés respectivement à Rs 761,8 millions et Rs 579,2 millions. Le montant global des transactions boursières de janvier à août 2017 se chiffre à près de Rs 10,8 milliards, dont Rs 9 milliards sur le marché officiel.

Des valeurs qui se sont le plus renchéries le mois dernier, on retrouve en tête de classement United Docks avec une hausse de 33,8 % à Rs 87. Lottotech (+ 22,7 % à Rs 7.24) se place en deuxième position, précédant Gamma Civic (+ 20,8 % à Rs 32), Harel Mallac (+ 18,5 % à Rs 77) et CMPL (+ 8 % à Rs 9.40). Les cinq valeurs qui ont subi le plus fort repli en août 2017 sont dans l’ordre : Astoria Investment Ltd (USD) à -11 %, Automatic Systems Ltd (-9,2 % ), Omnicane (-8, 5 %), IBL Ltd (-7,1 %) et Dale Capital Group Ltd (-7,1 %). En termes de rendement total depuis janvier 2017, c’est United Docks qui mène le groupe des valeurs avec une hausse de 68,93 %. Elle devance IBL Ltd (+ 49,47 %), Fincorp Investment Ltd (+ 45,36 %), Promotion and Development Ltd (40,17 %) et Vivo Energy Mauritius Ltd (34,15 %).

Sur le Development and Enterprise Market (DEM), le Demex s’établissait à 219,91 points au 31 août dernier, ce qui représente une hausse de 8,14 % depuis le début de l’année. La capitalisation du DEM se montait à Rs 50,4 milliards à la même date, soit une progression de 7,6 % en huit mois. Celle du marché officiel, basé sur le Semdex, s’établissait à Rs 263,7 milliards à fin août 2017 (+ 22,04 % depuis début janvier 2017).

Par ailleurs, pendant le mois d’août, IBL Ltd et Omnicane ont annoncé chacune des émissions d’obligations de l’ordre de Rs 2,5 milliards à l’intention d’investisseurs privés. Omnicane a précisé que ces placements privés serviront à la restructuration de sa dette. Le marché boursier a aussi pris note de la décision du groupe MCB d’acquérir la totalité des actions détenues par le Club Med dans la société COVIFRA et qui représentent 84,43 % du capital de cette dernière société. Il y a eu également l’annonce faite par Gamma concernant l’acquisition du bâtiment abritant le HSBC Centre à Ébène.