BILAN FINANCIER : Les profits opérationnels d’ENL augmentent de 32%

L’année financière 2016/17 démarre bien pour le groupe ENL. Le profit opérationnel pour le semestre au 31 décembre 2016 a augmenté de 32% et son chiffre d’affaires a aussi enregistré une hausse pour dépasser la barre des Rs 7 milliards. Selon Hector Espitalier-Noël, CEO du groupe ENL, qui présentait les résultats semestriels aux analystes financiers, récemment, cette performance présage une année meilleure que l’an dernier.

« Cette année sera dominée par des initiatives d’envergure dans les secteurs hôtelier et immobilier. Ces secteurs sont en ce moment nos domaines d’action privilégiés. Nous avons renforcé nos capacités dans l’hôtellerie durant les dernières décennies, en phase avec notre stratégie à long terme pour conforter notre présence dans ce secteur. Notre acquisition récente de parts additionnelles dans NMH au début de 2017 et l’offre d’achat obligatoire qui en a découlé reflètent cette stratégie. Concernant nos activités immobilières, le Smart City Scheme donnera un nouvel élan aux projets de développement foncier du groupe alors que nous relevons le défi d’attirer de nouveaux talents, de nouvelles entreprises ainsi que de l’innovation dans la région de Moka. Ceci dit, tous nos secteurs d’activité sont prometteurs », a-t-il dit.

Selon le bilan financier du groupe, différentes activités sectorielles du groupe ont enregistré une bonne performance, notamment celui du secteur agro-industriel. Les profits de ce secteur sont passés de Rs 159 millions à Rs 204 millions grâce aux revenus liés aux activités cannières portés par un meilleur tonnage et un prix de sucre en hausse.

Les autres activités du secteur, notamment la production de poulet et les services d’aménagement paysager, ont aussi participé à la hausse du profit. Le groupe Eclosia, associé d’ENL, a contribué une part importante aux résultats grâce à une performance en croissance continue.

Concernant le secteur logistique, les bénéfices nets après impôts du groupe dans ce domaine ont atteint Rs 81 millions par rapport à Rs 68 millions pour la période correspondante en 2015. Les activités hôtelières du groupe ENL, menées par Véranda Resorts et Heritage Resorts, ont connu une meilleure performance grâce à des taux d’occupation et des revenus en hausse.

La société associée New Mauritius Hotels a aussi connu une bonne performance de ses activités locales. Toutefois, ses profits ont été impactés par des pertes opérationnelles et des dépréciations exceptionnelles liées à ses activités au Maroc. La part de la perte attribuable à ENL, s’élevant à Rs 198 millions, est venue affecter les résultats du secteur hôtelier du groupe dont les pertes s’élèvent à Rs 56 millions. Par ailleurs, les parcs locatifs commerciaux et de bureaux du groupe ont maintenu leur bonne performance, notamment grâce à Bagatelle Mall et à la réouverture réussie du Centre Commercial Phoenix à la fin de 2016.