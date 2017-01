BILAN DE LA SWAN SECURITIES LTD: Des échanges totalisant Rs 15,4 Mds enregistrés en 2016

Selon un bilan de l'activité boursière pour 2016 préparé par la société de bourse Swan Securities Ltd, les échanges totaux sur les deux marchés de la SEM se sont élevés à Rs 15,4 milliards. Les investisseurs étrangers ont assuré 31,6% de la valeur totale des transactions mais, au final, on a enregistré des désinvestissements nets de l'ordre de Rs 1,2 milliard.

Le marché officiel a terminé l'année avec un chiffre d'affaires de Rs 13,6 milliards, en baisse par rapport aux Rs 18 milliards réalisées en 2015. L'indice général du marché, le Semdex, en s'établissant à 1 808,37 points le 30 décembre 2016, a cédé seulement 0,1% par rapport à son niveau du 31 décembre 2015 (1 811,07 points). Le SEM-10, indice des dix valeurs les plus liquides du marché officiel, a perdu 0,4% par rapport à fin 2015 alors que l'indice de rendement total, le Semtri, mesuré en dollar américain, a progressé de 4,3% pour se fixer à 2 744,60 points au 30 décembre 2016. La capitalisation du marché officiel a également fait un bond (+7,2%), terminant l'année à Rs 216,1 milliards.

Au niveau des transactions réalisées par les investisseurs étrangers, Swan Securities Ltd observe que le désinvestissement s'est poursuivi sur le marché officiel, mais à un niveau plus faible que celui de 2015. Pour l'année écoulée, les désinvestissements nets effectués par les étrangers se sont chiffrés à environ Rs 1,3 milliard, contre près de Rs 5 milliards en 2015 et Rs 824 millions en 2014. Des désinvestissements conséquents ont été notés sur les deux grosses valeurs bancaires, le MCB Group (-Rs 609 millions), la SBM Holdings Ltd (-Rs 499 millions) ainsi que sur CIEL Group (-Rs 229 millions).

« Year 2016 was a very distressed one for the Mauritian Bourse », commente Swan Securities Ltd, faisant état de la baisse des échanges. Elle précise que trois valeurs, à savoir le MCB Group, New Mauritius Hotels et Altero, ont été à la base de 57,2% des échanges totaux affichés par le marché officiel. Les transactions sur le MCB Group ont atteint environ Rs 4,4 milliards, le cours de cette même valeur bancaire progressant de 3,2% à Rs 215. Les échanges sur New Mauritius Hotels et Alteo se sont élevés à Rs 1,74 milliard et Rs 1,7 milliard respectivement. Puis on retrouve la SBM Holdings Ltd (Rs 1,2 milliard), LUX* Island Resorts (Rs 424,5 millions) et CIEL Group (Rs 406,3 millions). Pour ce qui est des autres valeurs, les transactions n'ont pas dépassé les Rs 200 millions.

Les « Top Gainers » du marché officiel sont, dans l'ordre : Greenbay Properties Ltd (+69,6%), Lottotech (+67,6%), Automatic Systems Ltd. (+59,3%), Go Life International (+33,3%) et Air Mauritius (+28,2%). Les cinq « Top Losers » sont : Compagnie des Magasins Populaires Ltd (-41,7%), Bluelife Ltd (-37,7%), United Docks (-31,3%), ENL Commercial (-31,1%) et Sanlam Africa (-30%).

Pour ce qui concerne le second marché, le Development and Enterprise Market (DEM), les échanges totaux se sont élevés à Rs 1,8 milliard, contre Rs 1,9 milliard en 2015. L'indice du marché, le Demex, a gagné 2% pour se retrouver à 203,36 points au 30 décembre 2016 alors que la hausse de l'indice de rendement total pour ce même marché, le Demtri, a affiché une croissance annuelle plus importante de 5,6%. La capitalisation du DEM à la fin de l'année dernière se montait à Rs 46,8 milliards, en repli annuel de 5,2%. Les étrangers y ont effectué des investissements nets de Rs 91 millions en 2016, renversant la tendance négative des deux années précédentes (-Rs 165 millions en 2015 et -Rs 131 millions en 2014). Les investisseurs étrangers ont montré un intérêt pour ABC Banking Corporation (+Rs 104 millions) et Attitude Property Ltd (+Rs 14 millions).

Les valeurs du DEM, qui ont enregistré les plus forts taux de progression en 2016, sont : ABC Banking (+83,3%), Tropical Paradise Ltd « Préférence » (+73,4%), Les Moulins de la Concorde « Ordinaire » (+30,4%), Quality Beverages (+21,2%) et The Bee Equity Partners (+19,1%). Les plus forts replis relevés sont ceux de : Bychemex (-39,2%), Bharat Telecom (-32,7%), Les Gaz Industriels (-27,1%), Union Sugar Estate (-25%) et United Investments (-25%).