BILAN MJS : Yogida Sawmynaden, «L'Académie de football est devenue une réalité»

Après la présentation du Sports Bill la semaine dernière, Yogida Sawmynaden a enchaîné avec un point de presse, hier après-midi. Le bilan de cette présente saison et les perspectives de la prochaine saison ont été évoqués par le ministre de la Jeunesse et des Sports en présence de son état-major. Ci-dessous les points saillants de ce point de presse.

Académie de football

«L'Académie de football est devenue une réalité», s'est réjoui Yogida Sawmynaden. Il a ainsi fait ressortir qu'après discussions, une Convention a été signée avec la formaiton française de Montpellier. D'ailleurs, le fils de Louis Nicolin, président de cette formation, était récemment en visite à Maurice et a pu visiter les infrastructures sportives. Un entraîneur de cette formation sera délégué chez nous le mois prochain et des échanges réguliers entre Maurice et Montpellier seront envisagés. Une façon d'aider à la promotion du football local. Le basket-ball n'a pas été oublié et des échanges sont prévus avec le CREPS de Bourges. Dans cet optique, un formateur sera à Maurice pour aider les entraîneurs et arbitres, tandis qu'une sélection -16 ans effectuera le déplacement à Bourges.

Préparation JIOI 2019

Concernant la préparation des prochains Jeux des îles prévus à Maurice en 2019, le ministre a souligné que les préparatifs ont déjà été enclenchés et que la préparation des sportifs devra débuter au plus vite. L'objectif étant d'obtenir la première place au classement final. De plus, des médecins, physios et nutritionnistes seront recrutés à plein temps. Au niveau des infrastructures, un complexe multi-sports, comprenant stade, piscine, bassin d'échauffement, gymnase, Sports Medical Unit et zone pour sapeurs pompiers, sera construit entre le rond point de Côte d'Or et le fly-over de Saint-Pierre. Ce complexe de 50 arpents comprendra également un cycling track et un jogging track.

Sports Bill

Concernant le Sports Bill présenté au Parlement la semaine dernière, le ministre a souligné qu'il vise à la promotion des sportifs. «Sans athlètes, le sport n'existe pas. Les athlètes doivent être au devant de la scène et nous devons les épauler pendant leur carrière. Nous ne devons pas également négliger leur après-carrière». Il a alors cité l'exemple de Bernard Baptiste qui brille au lancer du poids et qui a obtenu son diplôme de médecin. «Il est devenu un role-model, et afin de mieux faire connaître nos role-models, nous avons affiché des posters sur les vans du MJS. Cela pourra servir d'inspiration».

Le Rehabilitation Youth Centre

Yogida Sawmynaden s'est aussi félicité du travail accompli auprès du Rehabilitation Youth Centre (RYC). «Ce programme me tenait à coeur, car les jeunes de ce centre méritent une deuxième chance. Après un accident de parcours, ils se sont ressaissis et ont désormais appris la discipline, la ponctualité et la courtoisie». D'ailleurs, un de ces jeunes a décroché la médaille d'or en boxe aux derniers Jeux des Jeunes, tandis que deux ont intégré la présélection d'altérophilie. Selon lui, les Jeux des Quartiers, lancés l'année dernière, continuent de maintenir le même succès.

Le rôle du CNSF

Le ministre Sawmynaden a également dit sa satisfaction quant au travail accompli au niveau de la Commission Nationale du Sport Féminin (CNSF). «Plus de seize activités ont été organisées cette saison, et une d'elle avait réuni un millier de femmes pendant une journée au stade de Réduit. D'autres activités se sont tenues à Rose-Hill, Bois des Amourettes, Surinam, Bon Accueil, Le Morne et Glen-Park et les éléments féminins ont ainsi pu découvrir l'aquagym, l'aquazumba et le tai-chi entre autres. Des activités en plein air, dont la première au jardin Balfour, ont également été organisées», a-t-il souligné. Et ce, tout en traitant de «mauvaise foi», les questions posées lors de la présentation du Sports Bill, par le député Franco Quirin, sur cet organisme.

Les cash-prizes

A ce sujet, le ministre de la Jeunesse et des Sports a fait ressortir que cette remise de récompenses sera maintenue afin d'encourager les sportifs dans leur carrière. D'autant que ces derniers font honneur au pays. Il a également souhaité que les compagnies continuent à recruter des sportifs. «Ce sera un marketing pour l'entreprise», a-t-il mentionné. Tout en rappelant que selon le Sports Bill, tout athlète présélectionné ou sélectionné obtiendra automatiquement son release. De plus, les compagnies pourront créer des clubs sportifs.

Hommage à Ismail Valimamode

Le ministre a conclu son point de presse en rendant un hommage appuyé à Ismail Valimamode, ancien Commissaire des Sports à Rodrigues. «Nous avons collaboré pendant deux ans, et il était un gentleman qui avait à coeur la cause du sport». Par ailleurs, il s'est dit satisfait du travail d'équipe entrepris au sein de son ministère. «Avec la collaboration de tout le staff, et malgré le dépaert du Directeur des Sports, Ram Lollchand, nous formons une seule famille», a-t-il conclu.