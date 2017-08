Le draft management plan 2017/2021, présenté ce mois-ci par le National Parks and Conservation Service (NPCS), prévoit le développement d'activités touristiques au sein du parc national de Bras d'Eau. L'objectif du projet: retenir et renforcer l’équilibre naturel du parc, tout en le rendant accessible au public et en déverrouillant sa valeur complète et sa pertinence.

Bon nombre d'activités touristiques peuvent être développées au sein du parc national de Bras d’Eau, situé dans le nord-est de l’île, près de Roches-Noires, et déclaré parc national depuis le 25 octobre 2011. C'est le constat du NPCS, organisme responsable du management de la biodiversité et de l'écosystème local. Les développements pouvant avoir lieu doivent toutefois correspondre au plan de zonage du parc, autorisant des activités complémentaires à ses objectifs.

Plusieurs types d’activités touristiques sont ainsi proposés : des tournées éducatives et interprétatives qui expliquent la signification de l’archéologie, de l’histoire ou de l’écologie des endroits sensibles au sein du parc ; des activités qui ont peu d’impact telles que l’ornithologie, le cyclisme et l’équitation ; des facilités d’hébergement qui ont un « low foot-print » ; des accrobranches ; l'aménagement de restaurants, de kiosques et de jardins de thé ainsi que de magasins ou des marchés de curiosité.

Activités limitées

Le NPCS indique que, pour l’instant, il y a un manque d’infrastructures, d’activités et de facilités sur les 497.2 hectares du parc national de Bras d’Eau. Les activités au parc national de Bras d’Eau sont limitées à un cyclisme informel, à des pique-niques, et ce, principalement autour du Visitors' Centre. La raison étant que « there are limited marked trails or other extensive visitor facilities ». Ce centre abrite quelques matériaux nécessaires au parc ainsi qu'à la faune et la flore de Maurice. Le NPCS constate qu’il y a, de plus, une carence par rapport à la sensibilisation autour de ce parc national, à laquelle s'ajoute une absence de marketing et de promotion par les hôtels de la région et les tour-opérateurs.

Des permis peuvent leur être délivrés sous des termes et conditions spécifiques, afin de permettre la vente de produits ou l'offre d'autres services de nature commerciale à l’intérieur du parc. Cependant, les opérateurs retenus ne peuvent occuper exclusivement un endroit « within any reserved land », ériger un bâtiment, utiliser ou enlever les ressources qui s’y trouvent sur ces terres.

Au chapitre opérationnel, le NPCS indique qu’il y a, pour l’instant, « très peu de contrôle » sur l’accès au parc national, qui compte plusieurs points d’entrée. Le manque de contrôle sur les personnes qui y entrent ou sortent favorise les activités illégales, telles le déversement d’ordures ménagères et la construction à l’intérieur du parc.

Au plan communautaire, le NPCS relève « some level of ressource harvesting », particulièrement d’espèces de fruits exotiques qui, selon cette institution, doivent être contrôlées. Il existe aussi des opportunités économiques pour le business local et la création d’emplois. Pour ce faire, une communication claire doit être établie entre la direction du parc national, la communauté locale et d’autres parties en vue d’assurer un engagement et un soutien sérieux aux activités du parc.

Mare Sarcelle

Le parc comprend des terres de l’État, des Pas Géométriques et aussi une partie de la réserve de Poste La Fayette, communément nommée Mare Sarcelle, qui couvre une superficie d’environ 91 hectares. Bras d’Eau est principalement un « man-made forest with planted plots well-demarcated and forest tracks », alors que Mare Sarcelle est « unplanted », étant caractérisée par un terrain rocheux.

Face aux défis liés à la biodiversité et associés à une longue histoire d’impact humain et de transformation de l’habitat, la conservation du parc est principalement axée sur la restauration écologique. Et ce, dans le but d’améliorer l’étendue de son habitat et de la protection d’espèces indigènes et endémiques qui y vivent. Plus de 66% des plantes qui se trouvent dans ce parc sont des espèces exotiques, 18% sont indigènes et 16% sont des espèces endémiques. Deux oiseaux et un mammifère endémique et un reptile sont repérés dans le parc et ses environs.

Le parc national de Bras d’Eau est un endroit unique qui raconte l’histoire de Maurice. Il est riche en archéologie datant de la période coloniale française aussi bien que britannique et « into the post-colonial era ». Certaines des structures ont été développées par les travailleurs engagés. L’archéologie industrielle inclut aussi un chemin de fer, une usine sucrière, des restes de vergers de plusieurs âges, des rues en pierre où les traces de wagons transportant du bois et d’autres produits existent encore.

Bras d’Eau donne un aperçu de l'établissement de colonie dans l’est de l’île, qui s’intensifia au milieu du 18e siècle, notamment lorsque des forts furent construits près de Poste La Fayette en 1753 pour contrer l’invasion britannique. Les dimensions culturelles et humaines de Bras d’Eau sont intrinsèquement liées et présentent à Maurice une riche opportunité d'étaler son héritage naturel et culturel.

Le parc national de Bras d’Eau a été hautement impacté par des facteurs anthropogéniques au fil des siècles. Il compte des ruines datant de diverses périodes, témoins d’activités humaines intenses. Il y a aussi un radiotélescope. De plus, selon le NPCS, l’habitat au parc a été dégradé considérablement en raison de l’invasion d’espèces animales et de plantes étrangères. En conséquence, la majeure partie du parc a été transformée et les habitats naturels restant dégradés.

Le NPCS est d'avis que même si ce parc national n'a pas un statut international, Mare Sarcelle possède, elle, le potentiel de se qualifier comme un « Wetland of International Importance », et ainsi être candidate à une éventuelle inclusion au site Ramsar.