BIRGER SUMM’IT 2016 : Quatre jours d’atelier axés sur la cybersécurité

Birger, en collaboration avec ses partenaires Symantec, NCR et Entrust Datacard, a organisé ,durant la semaine écoulée quatre jours d’atelier sur les nouvelles technologies en termes de cybersécurité. L’événement s’est déroulé au nouveau Centre opérationnel technologique de Birger, inauguré par le ministre des TIC, Etienne Sinatambou, lundi soir. Lors de cette inauguration, le ministre devait annoncer que deux câbles sous-marins de fibre optique viendront s’ajouter aux deux autres existants et que d’ici décembre 2017, la fibre optique sera étendue à 300 000 foyers à travers l’île.

Sis dans la zone industrielle de Valentina, Phœnix, le tout nouveau centre opérationnel technologique de Birger entend offrir des services de cybersécurité et des solutions bancaires à Maurice, dans l’océan Indien et en Afrique. Ce secteur reçoit de plus en plus de demandes avec l’émergence de nouvelles technologies de pointe, comme l’a fait ressortir Jacques Harel, le CEO de Birger. Lors de l’inauguration, le ministre Sinatambou devait se réjouir que cette initiative de Birger soit en harmonie avec la stratégie du gouvernement de promouvoir le secteur de la technologie, de la communication et de l’Innovation. Selon lui, ces services sauront différencier Maurice sur le plan international tout en créant de nouveaux créneaux d’emploi pour les jeunes informaticiens.

Selon Jacques Harel, le secteur de l’informatique est un grand facilitateur pour le développement d’une économie. « 40% de la population mondiale sont connectés à Internet. L’économie numérique joue une partie si importante dans notre vie qu’il est nécessaire d’avoir des services 24/7 dans ce secteur ». Toutefois, le fait que le monde soit aussi interconnecté implique aussi que les informations importantes soient à risques. D’où les services de Birger proposant à prévenir ces risques et à contrôler les menaces à la cybersécurité. Déjà, Birger a reçu un premier grand client en Afrique, devait indiquer Jacques Harel.

Le partenariat entre Birger et Symantec remonte à la signature d’un accord signé entre les deux groupes en 2015 suite à une hausse en cyberattaques qui a entraîné une demande croissante pour des services de cybersécurité à Maurice et dans la région. Birger a pour rôle de proposer des services de cybersécurité alors que Symantec fournira la technologie requise pour développer le centre de cyber défense.

Lors des quatre jours du Summ’IT 2016, ont été abordées plusieurs questions : le contexte actuel de la sécurité des entreprises avec les menaces courantes ainsi que les mesures appropriées proposées par Birger et Symantec ; les nouvelles solutions technologiques dans le secteur bancaire ; les solutions de sécurité pour les transactions bancaires et l’utilisation d’identité sécurisée pour le secteur bancaire.