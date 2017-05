Naserah Bibi Vavra, 36 ans, aussi connue comme la « reine de Plaine-Verte », a comparu devant la Cour intermédiaire ce matin dans le cadre du procès qui lui est intenté pour blanchiment d’argent. Elle est poursuivie sous dix accusations, sous les articles 3 (1) (b), 6 et 8 de la Financial Intelligence and Anti Money Laundering Act 2002 (FIAMLA). Son procès a cependant été reporté pour le 11 septembre, son avocat n’ayant pu être présent aujourd’hui.

Sous le premier chef d’accusation, l’Independent Commission Against Corruption (ICAC) reproche à Naserah Bibi Vavra d’avoir acheté une Mercedes-Benz C200 L coupé Saloon suite à un emprunt auprès de l’ABC finance and Leasing Ltd, obtenu grâce à l’usage d’un faux document. Concernant les autres chefs d’accusation, elle est accusée d’avoir effectué deux dépôts de Rs 200 000, trois dépôts de Rs 100 000 et des dépôts de Rs 32 000 et Rs 50 000 à la banque Baroda en 2006. La police suspecte que ces sommes proviennent du trafic de drogue. Les délits allégués auraient été commis entre janvier et octobre 2006. La « reine de Plaine-Verte » était soupçonnée de tremper dans le trafic de drogue quand son mari, Siddick Islam, avait été condamné à une lourde peine de prison pour trafic de drogue en 2006.

Naserah Bibi Vavra a fait l’objet d’une enquête de l’ICAC compte tenu de son mode de vie, alors qu’elle n’a aucun emploi rémunérateur. Le 27 septembre 2012, l’ICAC avait obtenu la saisie de son compte bancaire à la MCB, sa Mercedes-Benz et un terrain à Ste-Croix, d’une superficie de 612 mètres carrés. Dans ce procès devant la Cour intermédiaire, son avocat, Me Noor Hossenee, avait réclamé l’arrêt du procès pour abus de procédures. Il devait par la suite indiquer qu’il n’insisterait pas sur cette requête à ce stade. Le procès devrait être pris sur le fond le 11 septembre.