BLANCHIMENT D’ARGENT : Gro Derek plaide non-coupable

Le procès intenté à Rudolph Derek Jean Jacques alias Gro Derek et cinq autres individus suspectés de blanchiment d’argent a été appelé ce matin en Cour intermédiaire devant la magistrate Renuka Dabee. Les cinq accusés ont plaidé non-coupables des accusations portées contre eux. Le procès a été ajourné au 13 juin.

Gro Derek répond de 13 chefs d’accusation de blanchiment d’argent en Cour intermédiaire. L’ICAC lui reproche d’avoir fait l’acquisition de plusieurs véhicules, dont une BMW X5, avec de l’argent provenant du trafic de drogue.

Selon les chefs d’accusation, Gro Derek est aussi soupçonné d’avoir, en avril et mai 2012, remis à deux reprises la somme de Rs 2,5 millions à Roukesh Hemraj pour le financement d’une boîte de nuit et pour l’achat d’équipements en Chine. Roukesh Hemraj, un directeur de compagnie, est lui poursuivi sous deux accusations de blanchiment d’argent.

Gro Derek est aussi soupçonné d’avoir remis des sommes d’argent à un intermédiaire en mai 2012 pour transporter de l’héroïne de Madagascar à Maurice.

Bruno Wesley Casimir, skipper de profession, est lui accusé d’avoir transféré Rs 11 345 et une autre somme de Rs 15 175, qui proviendrait du trafic de drogue, à un ressortissant malgache. Il répond aussi de quatre chefs d’accusation pour avoir payé Rs 625 000 à Hayeshan Madarbaccus pour que celui-ci transporte de l’héroïne de la Grande île vers Maurice.

Les autres accusés sont Louis Roger Jean Jacques, le père de Gro Derek, Dharamdeo Balkissur, Bruno Wesley Casimir, Roukesh Hemraj et Jean Fabrice Danilo François.