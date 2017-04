BLANCHIMENT D'ARGENT : Gro Derek et consorts toujours sans avocats

Le procès intenté à Rudolph Derek Jean Jacques, alias Gro Derek, et cinq autres individus a été appelé hier devant la magistrate Niroshini Ramsoondar en Cour intermédiaire. Au total, 32 chefs d’accusations de blanchiment d’argent ont été logés contre eux par la commission anti-corruption. Idem pour l’imam Moossa Beeharry, Jean Wesley Marthe, Monique Jacqueline Marthe et Jean Jimmy Alexis, qui ont aussi comparu en Cour intermédiaire hier dans un procès séparé pour blanchiment d'argent. Les accusés ont informé la cour qu'ils n'ont toujours pas retenu les services d'un homme de loi mais qu'ils comptent le faire bientôt. L'affaire sera de nouveau appelée le 16 et 22 mai respectivement.

Gro Derek est poursuivi aux côtés de Dharamdeo Balkissur, Bruno Wesley Casimir, Roukesh Hemraj et Jean Fabrice Danilo François dans ce procès intenté par l’ICAC en Cour intermédiaire. Sur les 32 accusations logées, 13 concernent Gro Derek. L’ICAC lui reproche d’avoir acquis plusieurs véhicules, dont une BMW X5, avec de l’argent provenant du trafic de drogue. Selon les chefs d’accusations, Gro Derek est aussi soupçonné d’avoir, en avril et mai 2012, remis à deux reprises la somme de Rs 2,5 millions à Roukesh Hemraj pour le financement d’une boîte de nuit et pour l’achat d’équipements en Chine. Roukesh Hemraj, un directeur de compagnie, est, lui, poursuivi sous deux accusations de blanchiment d’argent.

Gro Derek est aussi soupçonné d’avoir remis des sommes d’argent à un intermédiaire en mai 2012 pour transporter de l’héroïne de Madagascar à Maurice.

Bruno Wesley Casimir, skipper de son état, est pour sa part accusé d’avoir transféré Rs 11 345 et une autre somme de Rs 15 175, qui proviendrait du trafic de drogue, à un ressortissant malgache. Il répond aussi de quatre chefs d’accusation pour avoir payé Rs 625 000 à Hayeshan Madarbaccus afin que celui-ci transporte de l’héroïne de la Grande île vers Maurice.

Les six accusés devront se présenter en Cour intermédiaire le 22 mai avec leurs avocats. Idem pour l’imam Moossa Beeharry, Jean Wesley Marthe, Monique Jacqueline Marthe et Jean Jimmy Alexis, qui ont aussi comparu en Cour intermédiaire hier dans un procès séparé. Jean Wesley Marthe et Jacqueline Marthe ont informé la cour qu'ils comptent retenir les services de Me Rex Stephen. L’ICAC avait logé des accusations de blanchiment d’argent contre eux.

L’imam Beeharry, qui a déjà écopé de quatre ans de prison en Cour intermédiaire pour blanchiment d’argent, fait l’objet de 21 chefs d’accusations devant la même instance. L’ICAC lui reproche entre autres d’avoir effectué des transferts d’argent entre mars 2009 et octobre 2011 à des étrangers, notamment au ressortissant ougandais James Kanamwanjee, condamné à la prison à vie par la juge Saheeda Peeroo le 4 décembre 1997 pour trafic de drogue. Il lui est aussi reproché d’avoir été trouvé en possession d’un montant total de Rs 720 000, somme qui proviendrait du trafic de drogue. L'imam Moossa Beeharry, Jean Wesley Marthe, Monique Jacqueline Marthe et Jean Jimmy Alexis devront, eux, revenir en cour le 16 mai.

Saisie de Rs 300 000 d’héroïne à Plaisance

Les éléments de l’Anti Drug and Smuggling Unit de la Western Division avaient certains renseignements sur les activités louches d’un tailleur de pierre de 45 ans, dont les fréquentations avec des personnes louches à Plaisance, Rose-Hill, étaient mal vues par le voisinage. Bien décidée à le prendre la main dans le sac, la police a débarqué chez lui hier après-midi pour une fouille. En inspectant une pièce de la maison, les policiers sont tombés sur trois colis, enroulés avec du ruban adhésif noir et renfermant 52 doses d’héroïne estimée à Rs 300 000. Une somme de Rs 30 300, soupçonnée de provenir de la vente de drogue, a également été saisie. Le suspect a été emmené au bureau de l’ADSU à Rose-Hill où après un interrogatoire, il a été placé en cellule policière. Il a été traduit au tribunal de Rose-Hill ce mercredi où une accusation provisoire de trafic de drogue a été logée contre lui.

PLAINE-VERTE : Un policier arrêté pour vol à l’arraché

Un constable de 27 ans, affecté à la SSU Technical Unit, a été arrêté dans la journée de mardi pour un cas de vol à l’arraché à Plaine-Verte dont la victime est un retraité de 65 ans. Ce dernier voyageait à bord d’un autobus quand arrivé à la rue SSR à Port-Louis, un passager a arraché son porte-monnaie qui contenait Rs 3 500, sa carte d’identité, son permis de conduire et ses cartes bancaires. Le suspect a pris la fuite en direction de la rue Etienne Pellereau. Cependant, la victime a crié au voleur et en même temps, une policière, aidée par des passants, a appréhendé le constable. Les objets volés ont été récupérés sur lui. Il a été traduit au tribunal de Port-Louis le même jour et une accusation provisoire de vol à l’arraché a été logée contre lui. Il demeure en détention préventive.

PORT-LOUIS : Un récidiviste arrache une valise d’argent

Michael Pascal Vilbro, un récidiviste de 39 ans, a été arrêté hier après qu’il eut arraché une valise contenant Rs 125 000 aux mains d’un messenger travaillant dans un bureau de change rue Sir William Newton à Port-Louis. Cependant, un policier qui effectuait son « extra duty » devant cet établissement a pourchassé le suspect et l’a arrêté quelques rues plus loin avec la valise. Le récidiviste a été placé en détention policière dans la soirée.