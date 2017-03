BLANCHIMENT D'ARGENT - SELON TOP CRUISE LTD : Cindy Legallant avait voyagé 4 fois en France en 2008

Le procès intenté à la nutritionniste Cindy Legallant pour blanchiment d'argent a repris hier devant la Cour intermédiaire. L'homme de loi de l'ICAC, Me Atish Roopchand, a appelé deux témoins avant de boucler son dossier, à savoir le directeur d'une firme de comptabilité Shakil Ibrahim Moollan et le directeur de l'agence de voyages Top Cruise Ltd, Mardemootoo Ramasawmy. Ce dernier a confirmé en cour qu'en 2008, Cindy Legallant avait effectué quatre voyages en France et avait payé en liquide tous ses billets d'avion. Il ressort aussi qu'à deux reprises, cette dernière avait voyagé en “Business Class”.

Les deux derniers témoins de la poursuite ont été entendus hier dans l'affaire Legallant. Répondant aux questions de Me Roopchand, Mardemootoo Ramasawmy devait confirmer que Cindy Legallant était une cliente régulière et qu'à plusieurs reprises, celle-ci avait acheté des billets pour sa famille et elle. Appelé à confirmer des détails plus précis sur les déplacements de la principale concernée en 2008, le directeur de Top Cruise Ltd devait confirmer que cette année-là, Cindy Legallant avait effectué quatre voyages en France, pour lesquels elle avait payé, en liquide, un montant total d'environ Rs 268 000. Le 26 avril 2008 ainsi que le 19 juillet 2008, la nutritionniste avait en outre voyagé en “Business Class”. Mardemootoo Ramasawmy a confirmé en cour qu'à chaque fois, Cindy Legallant venait récupérer son billet d'avion en personne, ajoutant que « c'est elle qui faisait le paiement ».

L'autre témoin, Shakil Ibrahim Moollan, avait quant à lui été sollicité par Cindy Legallant en 2007 pour préparer un audit de sa compagnie. Shakil Ibrahim Moollan, qui était alors en charge du département de comptabilité, a indiqué à la cour que son équipe s'était basée sur les documents que lui avait procurés Cindy Legallant pour faire ledit rapport. L'Income Statement de Cindy Legallant pour la période de 8 janvier 2006 au 30 juin 2007 démontre que sa compagnie avait fait des profits de Rs 185 450. Shakil Ibrahim Moollan a indiqué que sa firme s'était basée sur des “invoices”, des relevés de banque, des chèques et tous autres documents faisant état de transactions en liquide pour préparer ce rapport. « These are the normal procedures in any accountant firm. Accounts are prepared based on information provided by the client », a répondu Shakil Ibrahim Moollan.

La poursuite a bouclé son dossier après l'audition de ces deux témoins. La cour entendra désormais les témoins de la défense. Le procès a été ajourné au 12 mai. L’ICAC reproche à Cindy Legallant d’avoir enfreint des dispositions de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (FIAMLA) avec des transactions financières liées au trafic de Subutex. Cindy Legallant a plaidé non coupable des cinq accusations de blanchiment d’argent retenues contre elle. Elle est poursuivie en Cour intermédiaire pour blanchiment d’argent lié au trafic de Subutex. Cette nutritionniste de profession avait été arrêtée à l’aéroport SSR alors qu’elle revenait de Paris en juillet 2008. En décembre 2009, Cindy Legallant avait été condamnée à 44 mois de prison pour avoir fait entrer une cargaison de Subutex dans le pays. L’ICAC s’était par la suite intéressé à ses comptes bancaires. Le 28 octobre 2013, la commission anti-corruption l’avait arrêtée pour des délits de blanchiment d’argent à la suite de sa remise en liberté sous caution après sa comparution devant la Cour correctionnelle de Port-Louis.