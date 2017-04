BLANCHIMENT DE FONDS : Black River Trust sous surveillance de la GB

Le Black River Trust Co. Ltd, Management Company, dont la licence a été suspendue par la Financial Services Commission, demeure sous haute surveillance des autorités britanniques. Avec l’opération simultanée, menée à Ruisseau Créole, Tamarin, à Vilnius en Lithanie et dans différentes régions de Grande-Bretagne, mardi dernier, le Central CID a placé sous scellés une douzaine de CPU (ordinateurs), toute série de documentations avec des codes secrets dans les locaux de Black River Trust Co. Ltd.

Des sources bien informées confirment que cette perquisition menée par des éléments de la National Crime Agency (UK), dépêchés spécialement à Maurice et des limiers du Central CDI et de la Financial Intelligence Unit, s’était déroulée en présence de Me Penny Hack, un des responsables de la Management Company, soupçonnée de faire partie d’un réseau international de crime organisée dans le trafic de drogue, des fraudes fiscales et le blanchiment de fonds. Les fichiers informatiques recelant des détails accablants des opérations exécutées par Black River Trust Co Ltd ont été placés sous scellés.

La consigne de National Crime Agency de Grande-Bretagne, qui travaille en étroite collaboration mauricienne est qu’une équipe de cette agence britannique spécialisée dans la lutte contre des crimes à col blanc et transfrontaliers fera le déplacement à Maurice ultérieurement. Ces enquêteurs britanniques auront pour mission de décrypter les mémoires des ordinateurs saisis et consigner la version des responsables de la Managementt Company.

Cette étape pourra être franchie ultérieurement car dans l’immédiat, la National Crime Agency (UK) se concentre les procédures d’extradition du Drug Lord britannique, James Mulvey, de Lithuanie en Grande-Bretagne après son arrestation mardi. A Maurice, les autorités se félicitent de la collaboration des institutions locales sous la Legal Mutual Assistance avec la Grande-Bretagne en vue de démanteler un important réseau de trafuc de drogue en Europe et des ramifications de blanchiment dans des pays comme Maurice, les Seychelles et même Singapour.