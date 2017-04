BLESSÉ DANS UN ACCIDENT DE LA ROUTE : La victime obtient une compensation de Rs 10 000

Victime d'un accident de la route le 28 février 2005 alors qu'il roulait à bicyclette, Louis Michel Ajeon avait saisi la Cour intermédiaire pour réclamer Rs 500 000 pour le préjudice et les dommages matériels subis au chauffeur du véhicule impliqué dans l'accident ainsi qu'à la compagnie d'assurances. La magistrate Sheila Bonomally, qui a entendu ce procès, a toutefois estimé qu'une compensation de Rs 10 000 était « raisonnable » dans ce cas, et ce en raison d'absence de documents prouvant les dommages encourus après l'accident.

La victime avait soutenu qu'en raison de l'accident, il s'était retrouvé sous traitement médical pendant 6 mois dans une clinique, son médecin traitant jugeant en outre son incapacité à 6%. Le plaignant ne pouvait pas marcher et a souffert de problèmes d'auditions pendant 3 mois. Depuis, ajoute-t-il, il ne peut plus travailler. Lors du procès, il a toutefois indiqué qu'une « somme adéquate » lui conviendrait pour compenser la souffrance qu'il soutient avoir enduré du fait de l'accident. Les défendeurs avaient quant à eux admis leur part de responsabilité mais devaient remettre en question la somme réclamée.

La magistrate Bonomally, qui a entendu le procès, devait trouver plusieurs zones d'ombre concernant les traitements de la victime. Elle a soutenu en premier lieu que la victime n'a pu démontrer le montant de ses dépenses pour la réparation de sa bicyclette endommagée à la suite de l'accident. Fait plus déconcertant : le plaignant n'a présenté aucun document attestant de son admission à la clinique et des traitements reçus, prouvant notamment qu'il avait dû prendre des médicaments pendant sa convalescence.

En outre, selon la magistrate, la victime n'a pu démontrer que son incapacité à travailler résultait de l'accident en question, mais a toutefois statué que celle-ci avait bien eu un accident, dont la responsabilité a été attribuée au chauffeur de l'autre véhicule. « However, true it is that having met with an accident where Defendants have admitted liability, is a painful and unpleasant experience for him and hence, I find that a sum of Rs 10 000 is a fair, reasonable and adequate amount to compensate him. » La somme de Rs 10 000 sera ainsi accordée au plaignant en guise de compensation pour dommages moraux.

LICENCIEMENT INJUSTIFIÉ : Une firme allemande perd son appel

La firme allemande Berlinwasser International AG Mauritius avait fait appel d'un jugement de la Cour industrielle, qui lui avait ordonné de verser des dommages de Rs 208 330 à un ex-employé pour licenciement injustifié. Pour justifier sa demande, la compagnie avait argué que le jugement était « erroné » car la Cour industrielle ne lui avait pas donné l'occasion de s'expliquer sur cette affaire. Les juges Asraf Caunhye et Bobby Madhub ont rejeté l'appel, revoyant toutefois le montant qui devra être payé à l'employé. La Cour industrielle n'avait en effet pas pris en considération une somme de Rs 58 000 que l'ancien employé avait déjà reçue à son départ.

L. R. Benydin avait rejoint Berlinwasser International AG Mauritius en tant que chauffeur avant d'être promu Purchasing Officer quelque temps après. Mais en 2011, il devait être convoqué par le General Manager de la compagnie, lequel lui a demandé de prendre un mois de congé tout en l'informant que trois mois de salaire lui seraient payés. La compagnie lui avait par la suite donné un document à signer selon lequel il soumettait sa démission. Il avait alors reçu une compensation de Rs 58 108. L'employé en question avait cependant décidé de porter l'affaire devant la Cour industrielle, qui lui avait donné gain de cause.

Pour justifier sa demande, la compagnie a argué que le jugement était « erroné », la Cour industrielle ne lui ayant « pas donné l'occasion » de s'expliquer sur cette affaire. Les juges en appel ont cependant estimé que la Cour industrielle avait pris en considération tous les éléments de l'affaire avant de trancher en faveur de l'ex-employé. Pour autant, ils ont revu le montant que la firme devra payer. « We have found no valid reason to disturb the conclusive findings of the learned Magistrate that the respondent had never agreed to terminate his employment in consideration for a compensation of about 58 108 rupees and that the respondent was not privy to any agreement that the reason for the termination of his employment should not be stated in the dismissal letter. It was perfectly legitimate for the Magistrate to reach such conclusions which are amply borne out by the evidence on record », écrit le jugement.

RECONNUS COUPABLES DE CORRUPTION : Des travaux communautaires préconisés pour deux douaniers

Deoraj Bhirgoo et Mooneshwarsingh Busawah, deux douaniers en poste au hall d'entrée de l'aéroport Sir Seewoosagur Ramgoolam, avaient été reconnus coupables en Cour intermédiaire le 27 février d'avoir laissé passer un couple sans avoir à vérifier leurs bagages contre une somme de 100 livres. Tous deux ont comparu en Cour intermédiaire ce matin pour les plaidoiries avant la sentence, que le magistrat Azam Neerooa prononcera le 11 avril.

Les deux douaniers étaient inculpés sous une charge de « public official using his office for gratification ». Ils étaient de service à l'aéroport SSR le 14 mars 2010 et s'occupaient du contrôle des valises lorsqu'ils ont approché une famille débarquant de Grande-Bretagne. Lors du contrôle des bagages, Deoraj Bhirgoo avait proposé au mari de ne pas attendre que tous ses bagages soient examinés en échange d'une somme de 100 livres, qu'il allait remettre à l'autre douanier, Mooneshwarsingh Busawah. Finalement, les deux complices avaient accepté 60 livres du couple pour les laisser passer sans contrôle. Pour ce faire, l'épouse avait placé l'argent dans une valise et un des douaniers s'est chargé de le ramasser avant de le mettre dans sa poche. Les douaniers se sont toutefois fait prendre par les enregistrements des caméras de surveillance de l'aéroport, dans lesquelles on pouvait voir l'épouse déposer l'argent dans une valise et Deoraj Bhirgoo s'approcher du bagage pour en prendre possession. Le couple, inquiété dans cette affaire, avait obtenu l'immunité du Directeur des poursuites publiques en échange de leur témoignage contre les douaniers. Dans l'énoncé de son jugement, le magistrat Azam Neerooa avait conclu que les deux douaniers ont « délibérément » usé de leurs fonctions pour obtenir une gratification.

Lors des plaidoiries, Me Gavin Glover, avocat du douanier Deoraj Bhirgoo, a préconisé des travaux communautaires à la place de la prison, faisant état des facteurs atténuants jouant en faveur de son client, dont son casier judiciaire vierge. Après avoir entendu les plaidoiries des avocats, le magistrat Azam Neerooa a fixé la date de la sentence au 11 avril.

Une commerçante obtient Rs 75 000 de dommages de la mairie de Quatre-Bornes

Noorida Bibi Sunthbocus, une commerçante ayant un magasin à Georgetown Building à Quatre-Bornes, avait logé une action en Cour intermédiaire réclamant des dommages de Rs 500 000. Elle reprochait à la mairie de Quatre-Bornes de lui avoir fait subir des préjudices et des dommages en lui refusant un permis d'opération bien qu'elle détenait déjà une business registration card et opérait depuis 2009. La magistrate Wendy Rangan a tranché en sa faveur ordonnant à la municipalité de lui payer la somme de Rs 75 000 pour dommages moraux.

Noorida Bibi Sunthbocus loue un emplacement à Georgetown Building à Quatre-Bornes depuis 2009. Dans sa plainte elle avait expliqué que le propriétaire du bâtiment ainsi que le syndic lui avaient donné la permission d'opérer son commerce. Sur avis de la municipalité, elle devait en février 2009 faire une demande en vue d'un permis d'opération. Un mois après, la mairie lui informe que le permis lui a été refusé, expliquant que ses proches avaient été pris en contravention pour ce même commerce. La plaignante avait aussi, à un certain moment, contester la décision de la mairie devant le Town and Country Planning Board. Elle réclamait des dommages de Rs 500 000 pour les pertes financières encourues et dommages moraux subis. Noorida Bibi Sunthbocus explique qu'elle n'a pas travaillé durant 10 mois et a dû tout de même s'acquitter du loyer pour l'emplacement. Elle indique aussi avoir encouru plusieurs dépenses pour meubler et aménager l'emplacement. Pour sa défense, la municipalité de Quatre-Bornes avait pour sa part soutenu qu'elle ne lui avait pas accordé de permis car il y avait eu plusieurs doléances des autres commerçants du bâtiment selon lesquelles ses proches vendaient des DVD à l'extérieur du magasin.

Après avoir écouté les deux versions, la magistrate Wendy Rangan a tranché en faveur de Noorida Bibi Sunthbocus. La Cour a cependant observé que la plaignante n'avait fourni aucun document pour soutenir les dépenses qu'elle avait encourues en termes de loyer et l'achat de meubles. « There cannot be any loss of earnings if the plaintiff was not able to start her business because of the failure to obtain a trade licence or permit », a fait ressortir la magistrate Rangan. Pour ce qui est des dommages moraux, la Cour a trouvé que la plaignante avait en effet subi des préjudices car la municipalité avait refusé de lui accorder un permis pour une raison non fondée. La Cour a ordonné à la mairie de lui payer la somme de Rs 75 000.