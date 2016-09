BLUE PENNY MUSEUM : Pleins feux sur le bonnet de prière

« Le bonnet, par les variations infinies de formes, matières, couleurs, calligraphies, motifs, constitue certainement un exemple probant de la richesse de l’art islamique. » Il fallait y penser, et le conservateur du musée du Blue Penny s’est entouré pour monter une exposition sur ce sujet inhabituel, de l’appui de la plus ancienne mosquée du pays, Al Aqsa, et de l’ancien président Cassam Uteem, qui soutient régulièrement des activités culturelles. À découvrir à partir du 9 septembre.

Taqiyah, fez, chéchia, topi, koufi, bonnet bateau… il existe des centaines de façons de se couvrir le chef pour s’adonner à la prière musulmane. La mosquée Al Aqsa a accepté de réunir, pour les besoins d’une exposition, tout public au Blue Penny Museum, à Port-Louis, quelque 300 bonnets de prière, tous plus variés les uns que les autres.

Ce projet entend illustrer cette forme d’art ou d’artisanat islamique dans toute sa diversité, et raconter la part d’intimité que recèle le bonnet de prière, le plus souvent en forme de calotte, dont les hommes se couvrent le chef pour vénérer Allah, à la mosquée ou chez eux. Cette exposition révèle, notamment que les courants et les modes n’épargnent pas cet élément vestimentaire, prouvant s’il le fallait qu’une tradition ne se perpétue qu’en évoluant et se renouvelant.

Le 5, rue Bourbon, à Port-Louis, était une adresse incontournable pour trouver cet accessoire indispensable. Les modes influençant fortement le style des bonnets de prière, cette exposition fait chou gras des innombrables tendances qui ont traversé cette coutume vestimentaire. Ainsi, le fameux bonnet Nazroo existait-il en deux couleurs, grenat ou noir. Le « bonnet bateau » rappelait quant à lui la forme du couvre-chef de Nerhu, et le nec plus ultra à un moment donné a été le bonnet en pur astrakan du fondateur du Pakistan, le Dr Muhammad Ali Jinnah.

Les aspects pratiques ne sont pas négligés non plus comme dans le cas du bonnet « passe-thé » qui s’appelle ainsi, car il dispose d’un petit trou d’aération au sommet. Le fez a été très en vogue à Maurice dans les années d’après-guerre, chaque génération ayant en quelque sorte connu sa mode particulière.

Mais quelle qu’en soit la forme ou le motif, le bonnet de prière représente la marque d’un attachement à sa foi. Il fait généralement l’objet d’un cadeau offert par une personne particulièrement chère et respectée. Gratuite et ouverte au public du 9 septembre au 8 octobre, cette exposition est une invitation au dialogue entre les cultures et à la compréhension mutuelle, loin des images effrayantes qui défigurent la religion de paix qu’est l’islam.