LE BOCAGE-LE 23 SEPTEMBRE À RÉDUIT : Les travaux artistiques des élèves de Form VII en expo

Le Bocage tiendra son Creative Arts Festival fin septembre avec notamment une exposition des travaux des élèves de Form VII à Allied Motors, Réduit, le 23 septembre, et la mise sur scène de Reginal Ross’ Twelve Angry Jurors le samedi 24 septembre. L’occasion d’en savoir plus sur l’apport de l’art dramatique et des visual arts chez les jeunes.

Selon Vandita Varjangbhay, responsable du département Creative Arts au collège Le Bocage, qui comprend deux matières, Visual Arts et théâtre, ce programme se focalise sur le développement de l’ingéniosité de l’élève. « Les Visual Arts aident les élèves à penser autrement, à utiliser leur imagination, à explorer et développer leurs propres sensibilités visuelles à travers des expérimentations créatives sur des surfaces bidimensionnelles et tridimensionnelles », relate-t-elle.

L’exposition prévue le 23 septembre s’insère dans le cadre du Visual Arts Diploma Program pour les candidats à l’International Baccalaureate (IB), qui requiert aux élèves d’exposer leurs travaux au terme de leurs deux dernières années d’études au collège. La plupart des travaux qui seront exposés concernent ceux des élèves de Form VII. Les tableaux seront par ailleurs accompagnés de certaines oeuvres des Form 1 à Form IV.

Quant au cours de théâtre, ce n’est que depuis janvier 2016 que cette matière a été intégrée au programme scolaire au Bocage. Suivant le modèle de l’International Baccalaureate, le cours de Drama fait partie du middle year programme. Le Bocage est le premier établissement à Maurice, selon Mme Varjangbhay, à dispenser ce cours durant les trois premières années de collège. « Ils apprennent plusieurs techniques à travers des explorations pratiques. En même temps, ils acquièrent des outils précieux tels que des idées pour négocier avec un groupe, la capacité de considérer un problème sous des perspectives différentes, avoir des solutions imaginatives mais aussi formuler des critiques constructives sur leurs propres travaux et ceux des autres ».

En 2017, un premier groupe d’élèves préparera le Cambridge IGCSE Drama Exam qui comprend un mélange de performances et de travaux écrits. Alice Pringault est en Form IV et se passionne pour l’art dramatique. « C’est une matière que j’adore vraiment, dit-elle. Si on ne sait pas s’exprimer, ce cours nous aide. L’art dramatique nous permet aussi de surmonter notre timidité et être expressifs ».

Les élèves du Bocage porteront également sur scène Twelve Angry Jurors de Reginal Rose le 24 septembre dans leur établissement. D’ailleurs, comme l’indique Maëva Veerapen, enseignante d’art dramatique, « les élèves se sont produits au niveau national cette année, au National Drama Festival qui s’est tenu en juillet. Ils ont décroché deux prix : Best Beginner Group et Most Promising Young Actors ».