THÉ DE BOIS CHÉRI—DOMINIQUE CHELIN: « Le secteur a encore de l’avenir malgré les défis »

Un peu comme les Anglais, les Mauriciens ne peuvent se passer de leur thé : le matin, l’après-midi ou encore lors d’un brin de causette entre amis… Pas étonnant que nombre d’amateurs de thé, n’ayant jusqu’ici jamais pensé à faire le stock d’un produit qu’ils croyaient automatiquement disponible dans leur île, aient été quelque peu inquiets de ne pas en trouver sur le marché récemment. Mais que s’est-il passé réellement ? Dans une des trois usines de l’île, à Bois Chéri, où nous nous sommes rendus, le General Manager de l’usine de thé, Dominique Chelin, explique que plusieurs facteurs y ont contribué, dont les plantes, qui se font vieilles. « Les plus anciennes datent de 1892 ! » dit-il. Par ailleurs, le changement climatique et le manque de main-d’œuvre sont deux autres problèmes auxquels doit faire face l’usine. Malgré tous ces défis, Dominique Chelin estime qu’il y a encore de l’avenir. Reportage.

Niché sur les hauts plateaux du Sud, le village de Bois-Chéri se trouve à quelque 500 mètres d’altitude, condition propice pour la culture du thé. Au 19e siècle, ce sont des champs de canne qui occupaient ces terres de Bois-Chéri. Mais ravagés par un cyclone, ces terrains agricoles ont en partie été dédiés à la plantation de thé.

C’est Pierre Poivre qui ramena des plantes de thé de Chine pour être cultivées à Pamplemousses. L’usine Bois Chéri fut, elle, fondée en 1892 par Le Breton Boure, Drouin et Cie avant d’être rachetée en 1958 par la famille Guimbeau. Celle-ci décida de développer le secteur à partir de 1960 en remplaçant les cultures de canne par du thé à Bois-Chéri, Curepipe et Nouvelle-France. Quelque 750 arpents de terres sont aujourd’hui exploités par l’usine. Avec 125 ans d’existence, Bois Chéri peut se targuer d’être doté d’une vraie tradition et d'un réel savoir-faire dans le domaine.

Pour autant, de nombreux défis guettent l’usine. Après une difficile année, son souci premier est de pouvoir fournir le marché local tout en augmentant la production aux champs, ce qui est un gros défi, et par ailleurs trouver de la main-d’œuvre et « essayer de mécaniser une plus grande partie de la fabrication », relate le General Manager de l’usine de thé, Dominique Chelin.

La pénurie de 2016, la compagnie l’a vue venir depuis deux ans. « Les plus anciennes plantes datent de 125 ans ! Les plus jeunes ont 70 ans… Il y a donc une baisse graduelle dans la récolte depuis 30 ans. Mais, cela s’est accentué avec le climat qui change. Il fait beau, il n’y a pas beaucoup de pluie et les mois d’octobre et de novembre ont été froids. » Quelle solution aux plantes qui ont fait leur temps ? La compagnie a commencé à en planter d’autres. Mais comme le fait ressortir Dominique Chelin, cela prend cinq à six ans avant de pouvoir récolter les feuilles, et la cueillette ne se fait que manuellement. Dans ce contexte, il insiste qu’il est faux de dire que la situation est aujourd’hui revenue à la normale. « On a perdu un mois et demi dans la grande saison », notamment à cause de la température froide, qui s’est prolongée jusqu’à novembre. « Les trois usines de thé à Maurice sont dans la même situation. »

Manque de main-d'œuvre

La saison de la récolte de thé s’étend en général d’octobre à mars. La cueillette débute très tôt le matin, vers 3h ou 4h, pour prendre fin à la mi-journée. Les feuilles sont ensuite mises dans des sacs avant d’être acheminées à l’usine. Accrochés à des crocs en métal, ces sacs sont transportés vers les premier et deuxième étage de l’usine à travers un système mécanisé.

Un problème auquel fait face l’usine est le cruel manque de main-d’œuvre. « Les gens ne sont plus intéressés à faire la cueillette, déclare Dominique Chelin. Nous employons environ 350 métayers et par métayer, il faut une autre personne pour l’aider. C’est un vrai souci pour trouver de la main-d’œuvre. Le monde a évolué. Autrefois, le métayer avait son enfant et son petit-enfant pour faire ce travail. Maintenant, ils préfèrent travailler dans des centres d’appels et dans d’autres secteurs. D’ailleurs, c’est un problème général et cela ne concerne pas que l’industrie du thé. » Dès lors, certaines activités ont déjà été mécanisées à l’usine. Mais même si les machines parviennent à remplacer l’homme dans certains domaines, « le rendement est meilleur quand c’est manuel ».

Une fois parvenues à l’intérieur de l’usine, les feuilles fraîchement cueillies sont entreposées sur des claies et, toute une nuit durant, elles sont ventilées avec de l’air chaud à travers des radiateurs pour que leur humidité soit enlevée. Devenues plus légères, le lendemain, on les remet dans des sacs avant de les descendre au rez-de-chaussée, où elles sont broyées par deux séries de couteaux. L’usine de Bois Chéri commercialise quelque 600 tonnes de thé localement dans les bonnes années et 60 tonnes à l’exportation vers La Réunion, l'Europe et l'Australie, et même la Chine, qui cherche notre thé car « il n’y a pas de pesticide », avance Dominique Chelin. « On essaie de produire le plus naturellement possible. Par exemple, pour notre thé glacé, dans des bouteilles en verre, nous utilisons l’eau de source, notre propre thé, un peu de sucre et un petit conservateur, l’acide citrique ».

Après avoir été écrasées, les feuilles passent par une étape de fermentation d’une heure où les feuilles tournent au marron. Ensuite, direction le four dans lequel elles prennent une couleur noire. De plus en plus légères, les feuilles comprennent aussi de la paille, dont il incombe de se débarrasser en les passant dans des rouleaux. Après cela, elles passent dans des tamis différents pour l’obtention de grades.

Au total, l’usine fabrique huit grades différents de thé. Le thé est ensuite emballé en vrac ou en infusette. Pour éviter une pénurie, le gouvernement a autorisé l’importation de thé destiné à être mélangé au thé local. « On garantit que la qualité sera là avec le mélange car avant toute commande, on vérifie la qualité du produit. Nous ferons aussi un peu de “blend” pour l’export. »

Encourager à la culture

Selon Dominique Chelin, l’actuel gouvernement « est le premier qui a voulu revitaliser » le secteur théier. « Il n’y a toutefois pas grand-chose qui a été réalisé jusqu’ici si ce n’est qu’on a donné des cisailles et des fertilisants gratuitement aux planteurs. » Dans la perspective du remplacement des anciennes plantes par de nouvelles, le General Manager considère qu’il serait bien que l’État encourage les planteurs qui se consacrent à la culture du thé. « Si un planteur doit cultiver sur un arpent, il devra attendre six ans avant de pouvoir avoir une récolte. Entre-temps, il n’a rien. Il ne sera bien sûr pas encouragé. Il faut une aide du gouvernement. »

L’avenir de l’industrie est-il pour autant sombre ? Pas de l’avis du General Manager en tout cas, qui estime que « le secteur a encore sa place » et « a encore un avenir ». Maurice dispose de trois usines de thé et le General Manager affirme qu’il y a de la place pour plus de développement dans cette industrie. « Le secteur a du temps devant lui. Il faut relever les défis. » Dans la foulée, la compagnie compte se lancer dans la culture du Moringa (brède mouroum), dont les vertus sont très connues. « On pense commencer petit et la demande nous dictera la suite. » D’autant qu’une autre démarche stratégique de l’usine vise à exploiter une dizaine d’arpents supplémentaires. Néanmoins, précise notre Dominique Chelin, « cela prendra du temps avant la récolte, sans compter qu’il faudra plus de main-d’œuvre et d’argent ».

Des plus récents produits, il y a le Bois Chéri Bergamote, le Bois Chéri Citronnelle, le Bois Chéri Ayapana, le Bois Chéri Coco Vanille, le thé glacé... Mais le best-seller demeure le thé à la vanille. Ces différentes variétés de thé sont toutes emballées grâce à un dispositif complètement mécanisé qui remplit le thé, le compresse, applique la colle sur l’emballage, coupe et inscrit la date de fabrication et de péremption. Une véritable avancée qu’a connue cette industrie et dont on peut être témoin à travers le petit musée aménagé au sein de l’usine. Y sont exposés des outils utilisés à l’époque, à l’instar de la première machine d’emballage. Des photos et autres tableaux retracent aussi l’histoire du thé mauricien au fil des années. Ce secteur constitue donc un véritable patrimoine historique qu’il importe de préserver.