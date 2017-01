BOM - FIN DÉCEMBRE : Réserves, le record passe à Rs 178,9 milliards

Une progression de Rs 26 milliards enregistrée en une année

Le secteur bancaire (domestique et offshore) présentait un bilan de Rs 1 257 milliards fin novembre 2016

Le record des réserves brutes internationales du pays est passé à Rs 178,9 milliards fin décembre 2016, soit une progression de Rs 3,8 milliards par rapport à son niveau de fin novembre 2016. C'est ce qu'indique le dernier relevé publié hier par le département de Recherches et d'analyse économique de la Banque de Maurice (BoM).

Ainsi, en une année, les réserves brutes internationales de Maurice ont augmenté d'environ Rs 26 milliards (+17%), le montant en décembre 2015 s'élevant à Rs 152,9 milliards. La progression du niveau des réserves a été plus rapide pendant le premier semestre de l'année écoulée. Exprimé en dollars américains, le montant des réserves est passé de USD 4,3 milliards en décembre 2015 à environ USD 5 milliards en décembre 2016. A un tel niveau, les réserves internationales assureraient la couverture de neuf mois d'importations. S'agissant des réserves brutes de la banque centrale, les données officielles indiquent qu'une hausse annuelle de Rs 26,1 milliards a été enregistrée. Fin décembre 2016, le montant était estimé à Rs 177,4 milliards.

Selon les données de la BoM, la valeur des réserves brutes en or a augmenté d'environ Rs 5,8 milliards en 2016, atteignant Rs 16,7 milliards à la fin de l'année. Les réserves en or ont connu une évolution en dents de scie, le montant le plus élevé étant noté en octobre 2016 (Rs 18,3 milliards). Pour ce qui est des droits de tirage spéciaux (quote-part du pays en tant que membre du Fonds monétaire international), la valeur a diminué, passant de près de Rs 5 milliards à Rs 4,3 milliards. En revanche, les autres actifs en devises détenus par la BoM se sont accrus fortement, se chiffrant à Rs 156,4 milliards en décembre 2016, soit une hausse annuelle d'environ Rs 21 milliards.

Par ailleurs, un autre relevé rendu public cette semaine par la BoM fait état d'un bilan total s'élevant à Rs 1 257 milliards au 30 novembre 2016 pour le secteur bancaire, incluant les institutions dont les opérations sont orientées vers l'international ou le secteur du Global Business. Les dépôts totaux du secteur bancaire se montaient à Rs 934 milliards à cette même date, dont Rs 531,9 milliards dans les institutions opérant sous le “Segment B” (offshore). Les dépôts des résidents se situaient à Rs 365,2 milliards et incluaient des placements en devises de l'ordre de Rs 57,5 milliards. Les “Holders of Global Business licences” avaient, fin novembre 2015, des dépôts d'environ Rs 372,5 milliards.

Les actifs en devises du secteur bancaire se chiffraient à Rs 682,9 milliards, dont Rs 254,4 milliards sous forme de prêts et d'autres types de financement faits hors des frontières mauriciennes. Quant à la valeur des crédits accordés par les banques domestiques au secteur privé, elle avait atteint Rs 279,9 milliards, et ce excluant les crédits avancés aux institutions financières et non financières du secteur public (Rs 2,9 milliards) et aux sociétés détentrices d'un permis dans le secteur du Global Business (Rs 49 milliards).

Le secteur le plus endetté demeure celui de la construction avec une ardoise de Rs 87 milliards, dont Rs 52,8 milliards représentants des crédits logement. Vient ensuite l'industrie touristique, avec Rs 45,4 milliards, incluant un montant de Rs 28,9 milliards dû par des compagnies hôtelières. Les autres gros secteurs endettés sont le commerce (Rs 29,5 milliards), les services financiers (Rs 29 milliards), le secteur manufacturier (Rs 20,4 milliards) et l'agriculture (Rs 20,1 milliards, dont Rs 9,5 milliards pour les établissements sucriers). Quant aux particuliers, ils devaient Rs 28,5 milliards aux banques commerciales.