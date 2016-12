BOM : Hausse soutenue des crédits bancaires au secteur privé

La valeur totale des crédits bancaires au secteur privé continue d’augmenter, atteignant Rs 287,3 milliards à fin octobre 2016 contre Rs 285,7 milliards à la fin du mois précédent. Les crédits bancaires aux sociétés détenant un permis d’opération dans le secteur du Global Business sont exclus de ces montants. Selon le relevé de la Banque de Maurice, à Rs 287,5 milliards, les crédits bancaires au secteur privé étaient à leur plus haut niveau depuis octobre 2015.

La progression d’environ Rs 2 milliards des crédits bancaires pendant le mois d’octobre 2016 s’explique principalement par des demandes accrues provenant des opérateurs du secteur des services financiers, dont l’ardoise est passée de Rs 27,7 milliards en septembre 2016 à Rs 28,6 milliards le mois suivant. Les corporations non financières publiques ont également obtenu des crédits additionnels, le montant grimpant de près de Rs 2 milliards à Rs 2,6 milliards.

Les deux plus gros secteurs bénéficiaires de crédits bancaires, à savoir la construction et le tourisme, ont enregistré une hausse de leurs ardoises respectives. Pour l’industrie de la construction, le montant s’élevait à Rs 86,6 milliards fin octobre dernier contre Rs 86,3 milliards le mois précédent. Les crédits à ce secteur avaient baissé en début d’année et semblent maintenant reprendre une courbe ascendante. Les prêts logement, qui constituent la composante la plus importante, ont augmenté de Rs 232 millions pour se chiffrer à Rs 52,6 milliards. Pour ce qui est du secteur touristique, l’enveloppe des crédits est passée à Rs 48,5 milliards, soit une augmentation mensuelle de Rs 247 millions.

Par ailleurs, les crédits au secteur agricole ont enregistré une hausse marginale (+ Rs 32 millions à Rs 21,2 milliards) alors que les entreprises manufacturières et les maisons de commerce ont réduit légèrement leurs ardoises, soit Rs 21,1 milliards et Rs 29,4 milliards respectivement.

La BoM a également rendu public hier le dernier relevé concernant l’évolution des crédits bancaires aux petites et moyennes entreprises sous le plan de financement spécial introduit en décembre 2011. Ce plan fait provision pour l’octroi de crédits aux PME à des conditions plus souples, soit à un taux d’intérêt représentant l’équivalent de 300 points de base au-dessus du taux directeur. Le taux pratiqué actuellement est de 7 %.

À fin novembre 2016, les banques commerciales avaient approuvé des facilités de crédit totalisant Rs 7 milliards. La Mauritius Commercial Bank Ltd a donné son accord pour des crédits s’élevant à Rs 3,4 milliards, devançant la SBM Bank (Mauritius) Ltd avec Rs 1,3 milliard, la Barclays Bank Mauritius Ltd (Rs 591,8 millions), la MauBank Ltd (Rs 565,5 millions) et la HongKong and Shanghai Banking Corporation Ltd (Rs 261,2 millions). Les banques commerciales ont approuvé environ 5 000 demandes de crédits de la part des PME au cours des cinq dernières années.