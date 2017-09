BOM - LE MOIS DERNIER : MERI, appréciation accélérée de la roupie

Le Mauritius Exchange Rate Index (MERI), une mesure des mouvements de la roupie vis-à-vis des devises de nos principaux partenaires commerciaux, confirme une appréciation accélérée de la monnaie mauricienne le mois dernier.

Selon les données présentées jeudi par la Banque de Maurice (BoM), le MERI-1, qui est basé sur la répartition des devises dans nos échanges commerciaux, est passé de 99,585 points en juillet 2017 à 97,638 points le mois suivant. Toute baisse de l'indicateur est synonyme d'appréciation de la roupie mauricienne. Les données officielles montrent que le renchérissement de la monnaie locale vis-à-vis du panier des devises de nos principaux partenaires commerciaux s'est poursuivi. Le MERI-1 était à 102,438 points en août 2016 et avait glissé à 101,478 points fin décembre 2016.

Un second indicateur, le MERI-2, prend en compte à la fois l'évolution du taux de change des monnaies en lesquelles les échanges commerciaux et les revenus touristiques du pays sont libellés. Selon la BoM, cet indicateur est passé de 98,677 points en juillet 2017 à 96,803 points en août, alors qu'à la fin de l'année dernière il était à 100,285 points.

Les chiffres publiés par la banque centrale concernant l'évolution des taux de change moyens des devises ayant un poids important dans nos échanges commerciaux montrent que la roupie s'est raffermie le mois dernier. Le dollar américain, qui était offert à Rs 34,2214 le 1er août 2014, s'est retrouvé à la fin du mois écoulé à Rs 33,6989. L'euro avait également cédé le pas face à la roupie au cours de la même période, passant de Rs 40,4281 à Rs 39,9859. D'autres monnaies ont suivi la même tendance : la livre sterling, de Rs 45,2058 à Rs 43,5076; le rand sud-africain, de Rs 2,6194 à Rs 2,6037; et le yen japonais, de Rs 31,2251 à Rs 30,5946.

Dans le sillage des actions prises par la BoM et la décision, mercredi dernier, du Monetary Policy Committee (MPC) de revoir à la baisse (de 4% à 3,5%) le taux d'intérêt directeur, la roupie a subi un recul vis-à-vis des principales devises. Le dollar américain s'échangeait hier à Rs 33,7599 tandis que l'euro est remonté à Rs 40,6932 et que la livre sterling a fait le même mouvement pour s'établir à Rs 44,2850, et ce alors que le yen a repassé la barre des Rs 31 pour se fixer à Rs 31,34.

Par ailleurs, le dernier tableau de la BoM sur l'évolution de nos réserves officielles internationales montre une réduction de Rs 739 millions en août 2017. Le niveau est passé de Rs 181,3 milliards en juin 2017 à Rs 177 milliards le mois suivant et à Rs 176,3 milliards en août 2017. Mais comparativement à août 2017, le montant des « Gross Official International Reserves » indique une augmentation annuelle de Rs 8,1 milliards ou 4,8%. Exprimées en dollars américains, les réserves sont passées de USD 5,3 milliards en juillet 2017 à USD 5,4 milliards en août 2017, confirmant ainsi l'appréciation de la roupie. Notons enfin que le niveau des réserves internationales représentait l'équivalent de 9,2 mois d'importations à la fin du mois dernier, basé sur la facture des importations pour 2016.