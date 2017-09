BOM - SONDAGE EFFECTUÉ EN AOÛT : Les opérateurs économiques prévoient une montée de l'inflation

Les opérateurs du secteur financier et de l'économie réelle ont été interrogés dans le cadre de la 36e édition de l'Inflation Expectations Survey, menée en août 2017 par la Banque de Maurice. Résultat : ils anticipent un taux d'inflation moyen de 3% pour 2017, soit un taux supérieur à celui calculé (2,3%) lors d'un précédent sondage effectué en mai dernier.

La BoM a rendu publics mardi les résultats de cette enquête, celle-ci démontrant que les 43 opérateurs économiques sondés par le Research and Economic Analysis Department de la banque centrale s'attendent à une poussée de l'inflation. Le taux d'inflation “headline” (moyenne de 12 mois de l'indice des prix à la consommation comparée à la moyenne des 12 mois précédents) à fin août était de 3%. Pour les opérateurs économiques, le taux moyen de l'inflation d'ici décembre devrait rester à 3%. Selon eux, d'ici juin 2018, le taux d'inflation moyen passerait à 3,3% au lieu de 2,7%, comme annoncé lors du sondage conduit en mai dernier.

A la question de savoir qu'elles étaient leurs attentes concernant l'inflation fin décembre 2017, 83,7% des participants ont fait savoir qu'ils anticipaient un taux situé dans la fourchette de 2% à 4%. Ceux annonçant un taux supérieur à 4% représentaient 9,3% des sondés. La BoM relève également que 7% des opérateurs avaient indiqué un taux inférieur à 2%. Pour ce qui est des attentes des opérateurs pour la période se terminant en juin 2018, l'enquête de la BoM fait voir que 79,1% des participants pensent que le taux d'inflation se situera entre 2% et 4%. En outre, 18,6% des participants ont annoncé un taux supérieur à 4% alors que seulement 2,3% sont d'avis que l'inflation ne dépasserait pas 2%.

S'agissant des principaux facteurs à la base de la situation inflationniste, ils sont 72,1% à indiquer que les facteurs exogènes constituent la première source d'inflation dans le pays. Les changements dans le taux de change sont considérés par 44,2% des participants comme le deuxième facteur le plus important. Le tableau suivant montre l'évolution du taux d'inflation « headline » sur une année.

Mois Taux

Août 2016 0,9%

Sept 2016 0,8%

Oct 2016 0,8%

Nov 2016 0,9%

Dec 2016 1%

Jan 2017 1,1%

Fev 2017 1,2%

Mar 2017 1,3%

Avr 2017 1,5%

Mai 2017 1,9%

Juin 2017 2,4%

Juil 2017 2,7%

Août 2017 3%