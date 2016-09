BOM : Taux d'inflation inférieur à 3%

La grande majorité des opérateurs économiques interrogés dans le cadre de l'Inflation Expectation Survey entreprise par la Banque de Maurice (BoM) le mois dernier estiment que le taux d'inflation ne dépassera pas les 3% en 2016 ainsi que l'exercice se terminant au 30 juin 2017. Selon les résultats du sondage (42 opérateurs économiques sur un total de 50 ont répondu au questionnaire de la BoM), 95,2% des participants ont indiqué que le taux d'inflation « headline » (différence entre la moyenne de l'indice des prix à la consommation pour une année donnée et celle de l'année précédente) sera inférieur à 3% en 2016, alors que 2,4% pensent que le taux se situerait dans la fourchette de 3% à 4,4%. Ils ont également 2,4% à prévoir un taux d'inflation de plus de 4,4%.

Pour ce qui est de l'évolution du taux d'inflation d'ici juin 2017, soit pour l'exercice financier 2016/17, 78,6% des participants ont répondu que le taux restera en dessous de 3%, contre 16,8% annonçant un taux variant entre 3% et 4,4% et le reste anticipant un taux supérieur à 4,4%. D'ici août 2017, l'inflation demeurera sous les 3% pour 73,8% des opérateurs économiques interrogés.

Le taux d'inflation s'est élevé à 0,9% en juillet 2016 et, pour 71,4% des participants au sondage, il est considéré comme étant bas. Ils sont 26,2% à indiquer que ce taux est approprié alors que 2,4% estiment qu'il est élevé. Pour plus de trois-quarts des participants (78,6%), les facteurs exogènes constituent la principale source d'inflation à Maurice. Le deuxième facteur en importance, disent 57,1% des sondés, est l'évolution du taux de change de la roupie.

Notons par ailleurs que le taux d'inflation est resté inchangé à 0,9% pour le mois d'août 2016.