LE BONHEUR: La quête ne finit-elle jamais ?

On parle bien plus souvent de son ténébreux alter ego, Le Malheur. Et Le Bonheur, il est où ? Aux Champs-Elysées, au Paradis, en Utopie ? Ou est-ce au Bhoutan, pays du bonheur national brut ? La quête ultime du bonheur a animé et animent toujours nombre de philosophes et de théologiens, de poètes et d’écrivains, de peintres et de musiciens, de penseurs et de politiques qui l’ont cherché et le cherchent ici-bas ou dans l’au-delà… A l’heure où la drogue — paradis artificiels, bonheur halluciné pour certains artistes et les toxicomanes — frappe de malheurs des milliers de familles à Maurice et où des attentats terroristes en Europe tuent des innocents, peut-on encore parler du bonheur ? Oserait-on, une fois n’est pas coutume, aborder «cette idée neuve» dans nos colonnes ? Joseph Cardella et Sylvestre Le Bon nous en donnent une esquisse. Deux points de vue, l’un philosophique, l’autre littéraire, en attendant le 1er Colloque sur La Psychologie positive à Maurice qui se tiendra les 10 et 11 avril à l’Institut Cardinal Jean Margéot.

JOSEPH CARDELLA: professeur de philosophe au Lycée des Mascareignes et chroniqueur philosophique

“Heureux, les esprits actifs !”

L’on célébrait la Journée mondiale du bonheur le 20 mars dernier. Coupés pour un moment du stress quotidien de l’école, du boulot et des infos, l’on s’est relâchés quelques minutes… le temps de se demander si l’on est réellement heureux. Puis la pesanteur du monde est revenue au galop : accablés par les mauvaises nouvelles aux infos, raccordés aux médias sociaux qui nous rendent asociaux et le consumérisme qui nous déconnectent de l’essentiel, il n’y a presque plus de place pour le bonheur réel, celui qui trouverait son assise dans l’altruisme, selon diverses écoles de pensée. Faut-il, enfin, décréter une minute de silence pour le bonheur ?

Pour Joseph Cardella, professeur de philosophe au Lycée des Mascareignes et chroniqueur philosophique dans un hebdomadaire, la question du bonheur va bien au-delà d’une simple définition fourre-tout. “On ne peut pas être objectif pour définir le bonheur, mais on peut être universel, c’est-à-dire que la conception que l’on va donner du bonheur est censée être valable pour tous, sinon on ne dit rien sur le bonheur. Mais c’est justement lorsque l’on veut définir le bonheur comme valable pour tous qu’un problème se pose. Tout le monde est-il apte au bonheur ? Certains ne sont-ils pas exclus, pour certaines raisons, à être heureux ? Et, aussi, c’est quoi être heureux ? Adopter une manière de vivre pourrait-il nous rendre heureux ? Est-ce que cela suppose aussi qu’on peut-être tout le temps heureux ? Si ce n’est pas le cas, alors peut-être que le bonheur ne dure pas. Et s’il ne dure pas, nous sommes en train, quelque part, de détruire l’idée même du bonheur, qui suppose une durée, une longue durée.”

Et d’ajouter : “L’ancien mot français “bon-heur” signifie que je suis heureux indépendamment de ma volonté, ça dépend des circonstances. Si elles sont bonnes, il s’agit de “bon-heur”, si elles sont mauvaises, de “mal-heur”. On peut donc changer de mot et aller du côté de la joie. Et la joie s’acquiert avec la connaissance et l’expérience de vie. La joie fait suite à la tristesse, car elle est le dépassement ou la résolution de ce qui m’a rendu triste. Etre heureux, c’est être joyeux après une épreuve, ou après une connaissance que l’on a acquise, que l’on a faite sienne. On peut donc donner cette formule : ‘Heureux, les esprits actifs !’”

Sylvestre Le bon poète et nouvelliste poète et nouvelliste

“Et si le bonheur était une idée du diable”

Dans la capitale, à l’heure du déjeuner, Rose-May est assise à même le sol. Devant elle défilent des employés de bureau qui s’en vont d’un pas rapide, la mine soucieuse. Elle se cache du soleil écrasant de midi, la main tendue vers quelques passants indifférents pour qui le temps est de l’argent ! A portée de sa vue est un restaurant gastronomique dont les fumets appétissants doivent lui faire endurer le supplice de Tentale. Son bonheur à elle ? “Voir mes enfants réussir”, lance-t-elle, le sourire aux lèvres. “Je veux sortir de cette misère, mais tout est entre les mains de Dieu. Si Dieu le veut, tout ira bien”, dit-elle. A vrai dire, elle a ri lorsqu’on lui a parlé du “bonheur”, la belle affaire ! Ce n’est pas la joie au coeur qu’on demande l’aumône tous les jours. Mais elle nourrit de l’espoir : “Je suis heureuse lorsque je vois mon fils aîné étudier, aller à l’église. Je sais qu’il s’en sortira”, confie-t-elle.

Sylvestre Le bon, poète et nouvelliste, connaît certainement Rose-May, ayant souvent emprunté cette ruelle bien connue de Port-Louis. L’auteur de “Rêves en fugue” et de “Ballades d’ici et d’ailleurs”, se livre sur ce que l’écrivain français André Malraux pensait être pour les imbéciles. Pour lui, chacun a sa petite idée du bonheur. “On le cherche tous, et un peu partout. C’est parce qu’on ne sait pas vraiment de quoi est fait le bonheur. On hésite entre ce qui fait le bonheur et ce qui y contribue : l’amour, la stabilité familiale, la santé, le travail, l’argent, la réussite professionnelle, la gloire... Mais est-on certain d’obtenir tout ce que l’on veut dans la vie ? Si l’on faisait une étude du bonheur, on aurait sans soute plus de questions en suspens que de réponses précises, plus de rêves en attente que de désirs concrétisés. Et si, comme le disait Flaubert, le bonheur était une idée du diable pour faire enrager le genre humain ? Le bonheur n’est peut-être pas un état, mais plutôt une quête. Il vaut mieux, à mon avis, tirer profit de tout ce que l’existence nous offre et tendre sans cesse vers la réalisation de son être. On a moins de chance d’être déçu.”

La psychologie positive, un des chemins vers le bonheur ?

Dans le cadre du mois de la Psychologie positive dans l’océan Indien du 10 avril au 10 mai, une équipe de l’institut Cardinal Jean Margéot (ICJM) organise un colloque les 10 et 11 avril à l’intention du public.

La première journée du colloque verra la participation de plusieurs intervenants étrangers (Dr Charles Martin-Krumm, Béatrice Sabaté, Ivan Paquet qui discuteront du bien-être des individus et notamment des enfants à l’école. Tandis que le seconde journée sera dédiée aux ateliers de travail. “Le but est d’expliquer aux adultes comment instaurer un climat de discipline dans la salle de classe, par exemple. De leur donner les outils nécessaires pour montrer aux enfants comment exprimer leur sentiment, comment communiquer ou encore comment gérer le deuil”, explique le Dr Emilie Duval, responsable d’Equipe de la discipline de Psychologie de l’ICJM.”On n’entend que des mauvaises nouvelles à la radio ou dans les journaux sur la violence, la drogue ou les abus”, dit-elle en ajoutant qu’il est ainsi essentiel de discuter de psychologie positive pour gérer ce trop-plein de stress et de négativité. A noter que le tarif est de Rs 1 500 par journée et par personne.

Les personnes ont jusqu’au 31 mars pour s’inscrire, via le courriel christineboodoo@icjm-mu.com ou par téléphone sur le 464 4109.