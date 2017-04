J’ai fait l’autre jour une expérience qu’on pourrait qualifier d’hallucinante !

Il y a dans la région du nord, un magasin ou boutique d’un relativement bon standing, où je me rends parfois. J’avais déjà remarqué (et je n’étais pas le seul), que le vendeur qui y travaille n’était pas de la plus grande politesse.

Ayant un peu assez que ce soit à chaque fois moi qui dise bonjour, au revoir et merci, je décidais de tenter une expérience : je me rendis dans la boutique, poussai la porte et entrai sans dire bonjour. J’étais le seul client. Aucun bonjour ne me fut adressé ! Je pris quelque chose sur l’étagère, et le déposai sur le comptoir. Il me dit : « 500 ». Je déposai Rs 500 sur le comptoir et il me donna un reçu.

Je fis ensuite demi-tour, et quittai le magasin sans qu’on me dise ni merci ni au revoir ! Personnellement, j’étais extrêmement gêné et embarrassé de la situation, mais je voulais pousser l’expérience jusqu’au bout !

Là, c’était extrême ! Ni bonjour, ni au revoir, ni merci ! Mais combien de fois sommes-nous confrontés à au moins un des trois ?

Alors peut-être que s’il y avait des boutiques ou magasins qui affichaient un autocollant sur leurs vitrines avec un petit “smiley’’ qui dirait « ici on dit bonjour, au revoir et merci », non seulement les propriétaires des magasins ou boutiques augmenteraient leur chiffre d’affaires, mais en plus on réhabiliterait la courtoisie, la politesse et la civilité qui meurent à petit feu dans notre pays.

Et si on devenait un pays civilisé ?