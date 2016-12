BOOKCOURT- CE VENDREDI AU CAUDAN : Rencontre avec la romancière Annick Joffre



La romancière française Annick Joffre, actuellement en vacances à Maurice, sera présente à la librairie Bookcourt, au Caudan, pour une séance de dédicaces ce 30 décembre de 14h à 18h30. Elle y présentera son dernier roman, La petite fille qui dansait au fond de la baie d'Ha Long, sorti dans le courant de l'année. Ce roman, inspiré d'un voyage qu'elle a effectué au Vietnam, suite à « un véritable coup de foudre pour ce pays », est le 6e que propose la romancière.

« Là-bas, tout au fond de la baie d’Ha-Long, Kim danse pour oublier la misère de son enfance dans la maison flottante. Un beau matin, un sampang va accoster le long du ponton de bois. Xavier de Brémont, le touriste français, a remarqué la veille l’enfant et il vient la prendre. La mère a accepté l’argent en échange et pousse la petite fille vers l’inconnu. Xavier se promet de réaliser le rêve impossible de Kim. » Celle-ci souhaite en effet devenir danseuse étoile à Paris.

Annick Joffre vient à Maurice chaque année. Deux de ses romans se déroulent d'ailleurs dans l'île, soit Rosalie, sorti en 2012, en même temps que Les tortues retournent toujours à la mer, et la suite, Marisa-Belle, fille de Rosalie, paru en 2013. Dans Benoît, français, esclave, publié durant la même année, Annick Joffre raconte l'histoire vraie d'un petit placé par la DDASS dans des familles d'accueil et qui est mis en état de servitude. La première publication d'Annick Joffre est un recueil de poésie, Entre les ailes des goélands, sorti en 2011. L'année dernière, l'auteure a présenté Lame de fond, qui raconte l'histoire d'une femme d'un certain âge cherchant à reconquérir son amour de jeunesse par le biais des réseaux sociaux... Les romans d'Annick Joffre sont disponibles en librairies.