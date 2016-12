BOTANIQUE : Un talipot en fleur à 66 ans

En cette fin d’année, les Mauriciens et touristes visitant le jardin botanique de Pamplemousses ont le privilège d’admirer un talipot en floraison. Selon le responsable du jardin, Premchand Tanakoor, la plante de 66 ans devrait atteindre son plein épanouissement d’ici deux semaines.

Le talipot, aussi appelé plante centenaire – sans aucun doute pour mettre l’accent sur sa rareté –, fleurit réellement une fois qu’elle atteint sa maturité, « c’est-à-dire entre 30 et 80 ans », fait ressortir Premchand Tanakoor, responsable du jardin botanique de Pamplemousses. Sa floraison dépend du climat, du terrain sur lequel elle est plantée et de son propre bagage génétique. « Un talipot fleurit une seule fois dans sa vie. Ensuite, elle meurt. »

Hier, lors d’une visite à l’Allée Telfair, à proximité de la grande entrée du jardin, non loin du Pont des Soupirs, et qui est bordé de ce palmier, réputé pour être l’un des plus grands au monde, Premchand Tanakoor indique que la plante en fleur semble relativement plus jeune que ses voisines, lesquelles n’ont toutefois pas encore fleuri. L’inflorescence du talipot peut atteindre entre six à huit mètres de haut et cinq mètres de large et demeurer ainsi environ trois mois. De son nom scientifique Corypha Umbraculifera, le talipot peut mesurer jusqu’à 25 mètres de haut.

Une fois la floraison commencée, la plante présente des signes de dépérissement visibles sur ses feuilles. Pour cause, selon Premchand Tanakoor : « Tout l’effort de la plante est concentré sur la fleur. » Après la floraison, les responsables du jardin surveillent l’arbre parce qu’il peut devenir dangereux pour les visiteurs. « On attend que les graines soient prêtes pour abattre l’arbre et récupérer les semences pour de nouvelles plantules », souligne le responsable.

La dernière floraison d’un talipot au jardin de Pamplemousses date d’août 2012. Un pareil événement avait eu lieu en 1990 et avait longuement fait parler de lui. Tant et si bien que le commissaire de police d'alors avait fait construire un mirador pour permettre une meilleure visibilité sur l’inflorescence. À cette époque, la presse avait rapporté que la dernière floraison à Pamplemousses datait de 1929, soit une attente de 61 ans. « Ce n’est qu’en 1929 que le rapport du département de l’Agriculture relate qu’un palmier talipot a fleuri dans le courant de l’année. Cet événement rare et intéressant attira des centaines de visiteurs quotidiennement au Jardin de Pamplemousses au cours de la période de floraison. »

Le Corypha Umbraculifera de Pamplemousses est originaire du Sri Lanka. Il a été introduit à Maurice en 1819 « à la demande de prisonniers cinghalais que le prince Ehelepola est venu rejoindre par la suite et qui résidèrent à Pamplemousses. » Les immenses feuilles de ce palmier servaient à se protéger du soleil. Sa présence avait été signalée en 1863 et un rapport du jardin, en date du 1904, évoque la rareté de sa floraison. Actuellement, il y a, selon Premchand Tanakoor, 75 plantes de talipot au jardin.

Le Jardin botanique de Pamplemousses est ouvert du lundi au dimanche de 8h30 à 17h30. L’entrée est à Rs 25 pour les Mauriciens à partir de 5 ans et gratuit pour les personnes âgées de 60 ans et plus. Elle est gratuite pour les Mauriciens les dimanches et jours fériés. Pour les étrangers, l’entrée est à Rs 200.