BOURDE DE L'ANNÉE 2016 : Le plagiat de Yogida Sawmynaden dans le discours de Devanand Ritoo

Comique, amateur, voire absence totale de professionnalisme. Les qualificatifs ne manquent pas pour décrire ce qui s'est passé le 20 septembre à l'occasion de l'ouverture des National Handisports Games, au Lady Sushil Ramgoolam Recreational Center, à Pointe-aux-Piments. Révélé par Week-End dans notre édition du 9 octobre, le plagiat du discours de 2014 de l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Devanand Ritoo, par l'actuel ministre de la Jeunesse et des Sports, Yogida Sawmynaden, a mis au grand jour les grotesques bourdes de ce ministère du 7e et 8e étage du Citadell Mall.

C'est sans aucune gêne que Yogida Sawmynaden a prononcé quasiment les mêmes mots que Devanand Ritoo avait prononcés le 11 septembre 2014, lors de l'ouverture de ces mêmes Handisports Games. « It is a great privilege for me, as Minister of Youth and Sports, to implement the government project of the National Handisports Games which are being organised for the first time. The project earmarked in 2013 and announced in the 2014 Budget shows that government is fully committed to providing sporting opportunities for disabled people and that greater participation in sport physical activity by disabled people is an integral and important part of government approach to raise levels of physical activity in Mauritius », peut-on lire dans le discours de Devanand Ritoo en septembre 2014.

Hormis quelques changements mineurs — où « first time » devient « second time », où « The projet earmarked in 2013 and announced in the 2014 Budget » devient « The projet earmarked in 2015 and implemented in 2016 », où « annual feature » devient « regular feature » — absolument tout a été copié du discours de Devanand Ritoo. Nous écrivions ceci dans l'édition du 9 octobre à propos de ce plagiat. « Pour preuve, le début du message de Yogida Sawmynaden se lit comme suit : ' It is a great privilege for me, as Minister of Youth and Sports, to implement the governmental project of the National Handisports Games which are being organised for the second time. The projet earmarked in 2015 and announced implemented in 2016 shows that government is fully committed to providing sporting opportunities for disabled people and that greater participation in sport and physical activity by disabled people is an integral and important part of government approach to raising levels of physical activity in Mauritius'.

On a beaucoup ri au sein du mouvement sportif mauricien, mais pas au ministère de la Jeunesse et des Sports. Le ministre Yogida Sawmynaden a profité de cette bourde pour se débarrasser de ceux qui le gênaient dans son ministère. Celui qui en a fait le plus les frais a été Ram Lollchand, qui a été poussé à la retraite rien que pour avoir signé le document. Mme Nowbuth — considérée comme une fidèle parmi les fidèles du MJS, et qui occupait le poste de « typing pool » depuis 39 ans et est responsable de la composition de tous les documents sensibles de ce ministère, comme les réponses des PQ — a été transférée parce qu'elle a essuyé une larme lorsqu'elle a appris la suspension de Ram Lollchand. Ahmed Moolye, un jeune considéré comme homme à tout faire au ministère de la Jeunesse et des Sports et responsable du secrétariat au sein du Comité d'Organisation des Jeux des Iles 2019 et le service IT, a été aussi transféré.

Dans ce sillage, Gino Souparayen a aussi été transféré du centre d'haltérophilie de Vacoas au stade George V. Mais après les dénonciations de cette injustice dans les colonnes de Week-End, le MJS avait reconsidéré son cas lundi matin. Par contre pas de quartier pour Zameer Janoo. Pour avoir fait son travail en imprimant le discours plagié sur le pamphlet, il a été transféré du complexe sportif de Beau-Bassin au stade Auguste Vollaire, à Flacq.