BOURSE - AI INSTITUTIONAL INVESTMENT SUMMIT 2017 : La SEM élue « Most Innovative African Stock Exchange »

La Bourse de Maurice est à nouveau à l’honneur. Elle a raflé cette semaine, et ce pour la quatrième fois en l’espace de sept ans, le trophée de Most Innovative African Stock Exchange décerné à l’occasion de la tenue de l’Africa investor (Ai) Institutional Investment Summit and Capital Markets Index Series Awards 2017. Cet événement s’est tenu au siège de la NASDAQ, la bourse des valeurs technologiques à New York.

Le trophée de Bourse la plus innovatrice d’Afrique a été remis à Sunil Benimadhu, Chief Executive Officer de la Stock Exchange of Mauritius Ltd (SEM) et participant régulier à ce sommet qui réunit, chaque année, des dirigeants politiques, des opérateurs économiques de renom et des spécialistes de la chose boursière. L’Ai Institutional Investment Summit and Capital Markets Index Series Awards est fermement établi dans le calendrier des leaders des marchés de capitaux africains et vise à mettre en valeur les initiatives prises par les bourses africaines et les succès remportés par la communauté d’investisseurs internationaux.

Commentant l’obtention du trophée de Most Innovative African Stock Exchange, Sunil Benimadhu déclare qu’il vient récompenser les nombreuses initiatives prises ces derniers mois par la SEM en vue de dynamiser ses activités et de rehausser la panoplie de produits et services offerts par le marché. « Ce trophée nous encourage à poursuivre dans la voie de l’innovation et proposer une stratégie de différenciation en vue de positionner la Bourse de Maurice comme une plateforme de cotation pour des sociétés locales, pour des produits tournés vers l’Afrique, des produits globaux spécialisés ainsi que pour des levées de capitaux en devises », souligne le CEO de la SEM. Ce dernier tient également à mettre l’accent sur le soutien offert par le conseil d’administration de la SEM, le dévouement et l’engagement du personnel de la Bourse de Maurice, la contribution des opérateurs du Central Depository and Settlement System et des autres acteurs clés du marché dont les compagnies cotées, les sociétés de bourse, les gestionnaires de fonds, les investisseurs, les membres du Listing Committee, le ministère des Services financiers et la Financial Services Commission.

Le trophée de Most Innovative African Stock Exchange est attribué sur la base de plusieurs critères dont les nouvelles initiatives de développement prises par les marchés boursiers, les programmes introduits pour renforcer leurs services aux autres parties engagées dans la progression du marché, le respect des règles boursières et la conformité des opérations aux normes internationales.

Les autres candidats pour l’octroi du titre étaient : Johannesburg Stock Exchange, Casablanca Stock Exchange, Egyptian Stock Exchange, Nigerian Stock Exchange, Dar es Salaam Stock Exchange, Nairobi Securities Exchange, Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), Ghana Stock Exchange et Namibian Stock Exchange.